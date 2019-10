Hochseilgarten Eckernförde in Altenhof : Klettern für die Menschenrechte

Menschenrechtlerin Christina Haverkamp ist Sonntag im Hochseilgarten in Altenhof.

17. Oktober 2019, 17:13 Uhr

Altenhof | Wer auf der Suche nach etwas „Action“ ist, wird im Hochseilgarten in Altenhof bei Eckernförde noch bis Ende des Monats fündig. Am Sonntag, 20. Oktober, gibt es eine besondere Aktion. An diesem Tag wird die Menschenrechtlerin Christina Haverkamp mit ihrer Yanomami-Ausstellung vor Ort sein.

Klettern für Klimaschutz und Menschenrechte

Unter dem Motto „Klettern für Klimaschutz und Menschenrechte“ kommen 50 Prozent der Eintrittsgelder des Tages der Yanomami-Hilfe zu Gute. Haverkamp gründete den gemeinnützigen Verein 2006, um die indigenen Völker in Südamerika zu unterstützen, insbesondere die Yanomami-lndianer in Brasilien und Venezuela.

Die Yanomami gehören zu den letzten noch ursprünglich lebenden Indianern Südamerikas. Sie leben im nördlichen brasilianischen Amazonasgebiet sowie im Quellgebiet des Orinokos im Süden Venezuelas.

Dieses Urvolk lebt bis heute im Einklang mit der Natur und hat sich seine einzigartige Kultur erhalten

Sie ist geprägt von einem einzigartigen Gemeinschaftsleben. Die Yanomami ernähren sich von der Jagd, dem Fischfang, von Bananen und Maniok. Bis zu 300 Yanomami wohnen in einer so genannten Maloca, einem aus Baumstämmen und Palmblättern errichteten Runddorf.

Auf einer Fläche, die so groß ist wie die Schweiz, leben im brasilianischen Regenwald ungefähr 9000 Yanomami. Ihre Anzahl in Venezuela wird auf 12.000 Personen geschätzt.

Sie sind eines der letzten Urvölker dieser Erde. Doch ihr Leben ist bedroht.

Vom Parkplatz in Altenhof aus ist es für die Besucher ein kurzer Weg durch den Wald, bis man zur Anmeldung an einem Tresen in einer Holzhütte kommt.

„Viele merken das gar nicht sofort, aber es führen auch Seilbahnen über den Weg entlang. Also kann es durchaus vorkommen, dass plötzlich jemand über einen hinweg gleitet“, erklärt Hochseilgarten-Mitarbeiterin Tanja Reetz. Der Hochseilgarten verfügt über 14 verschiedene Parcoure, die in leicht, mittel, schwer und sehr schwer unterteilt sind. „So ist für jeden etwas dabei“, so Reetz.

Von Seilbahnen über Kletterwände bis zu Netzen sind über hundert verschiedene Elemente zu finden

Am beliebtesten seien die Strecken drei, vier, fünf und sieben.

Zu Beginn wird jeder Besucher mit einer Kletterausrüstung eingekleidet und erhält eine Sicherheitseinweisung, damit auch niemandem etwas passiert. Schließlich bewegt man sich in mehreren Metern Höhe. „Wenn jemand fällt, kann er nur in seine eigene Sicherung hineinfallen“, erklärt Reetz. Darum sei es umso wichtiger, dass diese auch funktioniert.

Sicher ist sicher

Aus diesem Grund werden im Hochseilgarten Clickits verwendet. „Dabei handelt es sich um eine sogenannte kommunizierende Sicherung. Es gibt zwei Seiten und zwei Haken, wie es ebenfalls beim Klettern ist. Allerdings geht die eine Seite nur auf, wenn die andere geschlossen ist. Daher ist jeder Besucher immer mit mindestens einer Sicherung fest. Das macht es sicher, gerade auch für Kinder“, erläutert Reetz.

Der Hochseilgarten ist für Kinder ab 1,10 Meter geeignet, die dann jedoch nur die Parcoure 1a und 1b bewältigen können. „Wir empfehlen es ab etwa sieben Jahren. Das Alter ist ganz gut, um hier auch wirklich viel Spaß zu haben“, so die Erfahrungswerte.

Die Strecken dauern zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde

Mit seiner Eintrittskarte darf jeder Besucher bis zu vier Stunden lang klettern. „Meistens sind eh alle vorher fertig. Wer länger klettern möchte, den halten wir nicht davon ab. Im Schnitt sind unsere Besucher jedoch zweieinhalb bis drei Stunden da. Meistens wird nach spätestens zwei Stunden eine Pause eingelegt.“

Auch für Besucher, die sich nicht in die Baumgipfel wagen, ist gesorgt

Im gesamten Hochseilgarten sind viele Tische und Bänke verteilt, Verpflegung kann mitgebracht werden. Am Tresen gibt es zudem Kaffee, Tee, Apfelsaft und Wasser sowie Laugenbrezel und Schokoriegel zu kaufen. Wer seinen eigenen Becher mitbringt, bekommt sogar Rabatt.

Der Hochseilgarten Altenhof besitzt ein Zertifikat für Nachhaltigkeit

Da er dicht bewachsen im Wald liegt, ist ein Besuch unabhängig vom Wetter: „Es ist hier immer geschützt, ob nun vor Regen oder vor der Sonne.“ Für Kinder bis zu 13 Jahren kostet der Eintritt 14 Euro, Kinder zwischen 13 und 18 Jahren zahlen 16 Euro, Erwachsene 18 Euro. Ein zusätzlicher Kletterbaum kostet zwei Euro extra.