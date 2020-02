Eckernförde : Kleingärtner beantragen 73.800 Euro für Süderhake II

Das Geld soll für den Bau von Hochbeeten und zur Befestigung der Wege in der bodenverseuchten Kolonie dienen.

von Arne Peters

24. Februar 2020, 16:33 Uhr

Eckernförde | Für die Kleingärtner der Kolonie Süderhake II am Noor war es eine Hiobsbotschaft: Bodenanalysen ergaben vor einem Jahr, dass die Erde ihres Areals mit krebserregenden Stoffen belastet ist. Diese dürften aus den 1920er-Jahren stammen, als das Areal als Müllhalde genutzt wurde, auf der unter anderem die Fischräuchereien ihre Asche abluden. Die Schlussfolgerung: Von einem Nutzpflanzenanbau sollte abgesehen werden, Grabungen tiefer als 35 Zentimeter sollten unterbleiben, Kinder sollten nicht auf dem unbedeckten Boden spielen.

Doch die Kleingärtner kämpfen um ihre Anlage. Sie haben ein Konzept entwickelt, wie sie weiterhin genutzt werden kann: Da eine Auskofferung und Verfüllung mit unbelasteter Erde zu aufwendig ist, sollen in jeder Parzelle Hochbeete angelegt werden, die mit externer Erde gefüllt werden. Die Kosten dafür belaufen sich nach Berechnungen des Kleingärtnervereins auf 73.800 Euro. Das Geld erhofft sich der Verein von der Stadt. Genaueres erläutert Vereinsvorsitzende Alexandra Kahlstorff heute Abend im Umweltausschuss.

Der Verein konzentriert sich auf die 50 belegten der insgesamt 75 Gärten in der Anlage. Pro Parzelle soll ein Hochbeet von 8 Quadratmetern Größe mit langlebigem Lärchenholz gebaut werden. Beim Bau wollen die Pächter selbst Hand anlegen, unterstützt durch einen Zimmermann. Wichtig: Es darf kein Bodenaustausch stattfinden, auch nicht durch Regenwürmer oder Wühlmäuse.

Die Kleingärtner wollen so schnell wie möglich mit dem Bau beginnen. „Dies ist ein fortschreitender und aufbauender Prozess“, sagt Alexandra Kahlstorff, „und die Gelder sollten gemäß dem Fortschritt des Prozesses fließen. Insbesondere das erste Jahr wird kostenintensiver sein, die späteren Jahre für die Instandsetzung dann niedriger.“

Doch die Hochbeete sind nicht alles: Auch die Wege müssen begrünt oder befestigt werden, damit möglichst wenig Staub aufgewirbelt wird. „Hier hoffen wir auf zusätzliche Hilfe, zum Beispiel durch die Stadtgärtnerei.“

Die Pächter der Süderhake II haben sich in einer Arbeitsgruppe mit dem Thema beschäftigt. Sie legen besonderen Wert auf ein naturnahes Gärtnern und verweisen in dem von ihnen erarbeiten Konzept auf eine eventuelle Weiterführung des Noorwanderweges, dessen Attraktivität sie mit ihren Aktionen steigern würden, und auf die Idee, einen Kunstwanderweg in Zusammenarbeit mit dem Verein „Natur und Kultur Carlshöhe“ einzurichten. Zudem könne die Süderhake II als eine Art „Schadstoffversuchsgarten“ dienen. „Die Situation von verunreinigten Böden ist in vielen Gärten und Städten ein Thema“, heißt es in ihrem Konzept. „Hierzu möchten wir mit fachkundigen Unterstützern feststellen, ob und inwieweit welche Pflanzen für eine Renaturierung geeignet sind und welche nicht. Das wäre eine interessante Studie für ganz Deutschland und könnte auch für die Stadt Eckernförde zum Prestigeprojekt werden.“ Die Arbeitsgruppe ist sich sicher: Mit dem Verbleib der Kleingärtner in der Süderhake II lösen sie „sehr kostspielige Probleme der Stadt und spielen ihr auch noch wichtige Erkenntnisse zu, wie man mit verseuchtem Boden umgehen kann.“