Kleines Winterfilmfestival im „Haus“

Green Screen präsentiert zehnteilige Winterfilmreihe mit ausgesuchten Naturfilme vom 17. Januar bis 20. März im Kommunalen Kino“

von Gernot Kühl

08. Januar 2020, 13:43 Uhr

Eckernförde | Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen ist ein Ganzjahresprojekt und hat bereits 2011 mit seinem Kooperationspartner „Das Haus“ seine Winterfilmreihe ins Leben gerufen. Die Reihe wird 2020 mit noch mehr Schwung fortgesetzt. Vom 17. Januar bis 20. März gibt es im Wochentakt zehn Filmabende mit ausgesuchten Festivalfilmen, die in Doppelvorführungen um 18.30 und 20 Uhr gezeigt werden. Bei freiem Eintritt. „Wir wollen den Eckernfördern ein wenig zurückgeben und uns für die Unterstützung bedanken“, sind sich Projektleiterin Dagmar Weinberger und Festivalmitarbeiter Carsten Füg einig. Somit steht jedem interessierten Besucher die große Naturfilmwelt im „Haus“ offen. Wer möchte, kann natürlich eine Spende in die bereitgestellten Büchsen werfen.

Dagmar Weinberger, die das Naturfilmfestival seit vielen Jahren ehrenamtlich unterstützt, die Filme für die Winterfilmreihe ausgesucht hat und die Filmabende auch moderieren wird, hofft darauf, dass viele Einheimische den Weg in das Kommunale Kino im „Haus“ in der Reeperbahn finden werden. Dort stehen 80 Plätze pro Vorstellung zur Verfügung. Sie hat ein entsprechend attraktives Filmpaket zusammengestellt. Dabei sind Filme, „die das ganze Spektrum des Naturfilms abbilden“, sagt Weinberger, die „die wunderbare Kooperation“ mit Mette Brix und ihrem „Haus“-Team lobt. Die erfahrene Green Screen-Frau hat bei der Zusammenstellung darauf geachtet, dass sowohl große deutsche als auch internationale Produktionen zu sehen sind, Landschaften und einzelne Tierarten vorgestellt werden, Dokumentationen über die immer wichtiger werdenden Umweltthemen zu sehen sind, Filme aus der Region ebenso dabei sind wie Filme aus fernen Ländern sowie Filme, die sich Forschungsthemen zuwenden. „Alle Filme zeigen uns die wunderbare Natur und den Kontext, in dem wir Menschen mit ihr stehen, egal, ob vor unserer Haustür oder auf anderen Kontinenten“, sagt Dagmar Weinberger.

Ganz neu in der Winterfilmreihe ist der Kurzfilmabend am 6. März. Gezeigt werden sieben Kurzfilme für Kinder und Erwachsene zwischen einer und 13 Minuten.

Damit möglichst viele Zuschauer sich die Filme ansehen können, haben Green Screen und „Das Haus“ jeweils Doppel-Vorführungen um 18.30 und 20 Uhr anberaumt. So könnten beispielsweise Familien mit Kindern die frühe Vorstellung nutzen. Die Initiatoren hoffen, mit der Winterfilmreihe ein breites Publikum zu erreichen. Maximal könnten 1600 Besucher die „Winterfilme“ im Kommunalen Kino anschauen. Speisen dürfen im Kino nicht verzehrt werden, am Tresen gekaufte Getränke hingegen schon, erklärt „Haus“-Leiterin Mette Brix die Kino-Spielregeln. Sie schätzt die Kooperation mit Green Screen zum einen inhaltlich und weil das Kommunale Kino dadurch einem noch breiterem Publikum bekannt wird.