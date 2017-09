Auszeichnung für Grundschule Fleckeby : Kleine Forscher mit Zertifikat belohnt

vergrößern 1 von 3 Foto: Messerschmidt 1 von 3

von Achim Messerschmidt

erstellt am 25.Sep.2017 | 06:21 Uhr

„Applaus, Applaus“ sangen die Viertklässler den Sportfreunde-Stiller-Hit und eröffneten damit gestern die kleine Feierstunde, bei der der Grundschule Fleckeby das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ verliehen wurde. Viel Beifall und Anerkennung gab es von allen Seiten für das Engagement der Lehrer, die Begeisterung von Kindern möglichst frühzeitig für Naturwissenschaften, Technik und Mathematik zu wecken und zu fördern. So sind die so genannten Begabungsstunden fester Bestandteil des Stundenplanes, auch ein Forschertag und Mathetag finden regelmäßig statt.

Die Plakette mit dem Schriftzug „Haus der kleinen Forscher“ überreichten gestern Britta Weidemeier und Lutz Kirschberger von der Industrie- und Handelskammer an Schulleiterin Regina Jansen. Für das Lehrerkollegium und jeden Schüler hatten die beiden außerdem Forscherdiplome dabei. „Ihre Grundschule zählt zu den Vorreitern im Land“, betonte Britta Weidemeier. Fleckeby ist neben der Eichendorff-Schule in Kronshagen die zweite Grundschule im Kreis Rendsburg-Eckernförde und die siebte im Land, die diese Auszeichnung erhalten hat.

Schulleiterin Jansen freute sich über die Zertifizierung: „Unserer Schule liegt es sehr am Herzen, Kinder in ihrem Können zu bestärken, ihre Selbstständigkeit zu unterstützen und Naturphänomene mit allen Sinnen zu verstehen. Zusammenhänge erschließen, kooperatives Arbeiten und motivierende Inhalte sollen bei der Durchführung des pädagogischen Programms an erster Stelle stehen.“ Sie dankte den Schülern, dem Kollegium und den Eltern, die dieses Konzept mittrugen.

Vor der Zertifizierung standen die Klassentüren offen. Eltern und Gäste konnten Einblicke erhalten, mit welchen Themen und naturwissenschaftlichen Projekten sich die Schüler befassen. Beispielsweise, was bewegt einen Roboter, aus welchen Materialien können wir Rollfahrzeuge herstellen oder wie lebten die Menschen früher. Beim jüngsten Forschertag modellierten die Kinder einen Vulkan und ließen ihn durch ein Natron-Gemisch zum Ausbruch kommen, und im Schulwald entdeckten die Schüler allerlei Getier. Zudem lernten sie, welche Materialien Strom leiten oder wie viel Zucker in einer Limonade steckt. Unterstützt wurden die Lehrer bei den Projekten von Schülern aus Louisenlund. Leiter Dr. Peter Rösner, selbst früher Vorsitzender der Forscher-Stiftung, stellte den Fleckebyern das Schulforschungsschiff „Kurt Hahn“ zur Verfügung. Die Schüler entnahmen aus der Schlei Wasserproben und untersuchten diese und beobachteten Kleinstlebewesen.

Bürgermeisterin Ursula Schwarzer gratulierte zu dem Erfolg. „Ihr könnte stolz darauf sein“, sagte sie allen Beteiligten. Die Neugier und das Interesse für Phänomente sei eine wichtige Basis für den weiteren Weg der Kinder, betonte sie.

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre neu verliehen. Um die Urkunde zu erhalten, muss die Grundschule mit den Kindern experimentieren und verschiedene naturwissenschaftliche Projekte umsetzen und dokumentieren. „Mit dieser Umsetzung in den Bildungsalltag legen die Lehrkräfte einen wichtigen Grundstein für die Bildungsbiografie der Kinder und ermöglichen ihnen einen unbefangenen Zugang zu den Themen Naturwissenschaft und Technik“, betonte Lutz Kirschberger.