Kleidersammlung in Kosel und Fleckeby

Die Kirchengemeinde Kosel führt in der Woche vom 18. bis 23. September wieder eine Kleidersammlung für Bethel durch. Die von Bodelschwinghschen Stiftungen freuen sich über gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe (paarweise gebündelt), Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten. Abgabestellen jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr sind das Pastorat in Kosel (Garage) und das Gemeindehaus im Louisenlunder Weg 10 in Fleckeby (Carport). Für Briefmarken steht ein Karton bereit. Auskünfte im Pastorat: 04354/217. Dort sind auch Plastiksäcke erhältlich. Weitere Information unter www.brockensammlung-bethel.de.



Moderne und Exotismus: „Nolde in der Südsee“



„Moderne und Exotismus“ ist Thema der Führung, die am Sonntag, 5. August, um 11 Uhr in der Gottorfer Sonderausstellung „Nolde in der Südsee“ stattfindet. Dr. Constanze Köster begibt sich mit Besuchern auf die Suche nach der Ursprünglichkeit bei Nolde. Nicht nur Nolde, auch andere Expressionisten reisten in entlegene Länder und studierten die Kunst der Naturvölker. In der Führung wird der europäische Blick auf das Fremde aus Sicht von Nolde und seinen Zeitgenossen untersucht und wie das exotische Werke und Leben beeinflusste. Anmeldung ist nicht erforderlich.



Bläserquintett musiziert im Sommerkonzert



Satter Blechbläserklang in den gotischen Gewölben der Marienkirche in Rendsburg: Beim fünften Sommerkonzert am Mittwoch, 2. August, um 18.10 Uhr gibt sich das sächsische Ensemble „emBRASSment“ die Ehre. Das Quintett ist eine Standartformation für klassische Blechbläser. Unter dem Titel „Außer Thesen viel gewesen“ erklingt Musik rund um Martin Luther, unter anderem von Hugo Pfister, Johann Gottfried Walther, Johann(es) Walter,des Älteren, Melchior Frank, Johann Sebastian Bach, Max Reger, Johann Eccard, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Manfred Schlenker und David Timm. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.



Informationen nach der Familienphase



Die Beratungsstelle „Frau und Beruf“ verweist auf die monatliche offene Sprechstunde in Rendsburg, die ohne Anmeldung genutzt werden kann. Am Donnerstag, 3. August ist dazu in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr Gelegenheit in der Kaiserstraße 26 (Uhrenblock). Dabei gibt es Informationen unter anderem für Frauen, die seit längerem aus dem Beruf ausgestiegen sind, weil sie sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige gekümmert haben. Ebenso können Frauen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder Frauen, die einen Minijob oder eine Teilzeitbeschäftigung ausüben und ihre Tätigkeit ausweiten möchten, die kostenfreie Beratung in Anspruch nehmen.



von Achim Messerschmidt

erstellt am 31.Jul.2017 | 11:06 Uhr