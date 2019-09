Alte bauschule in Eckernförde : Klassentreffen: Wenn die Studienzeit wieder lebendig wird

Ehemalige Bauschüler des Abschlussjahrgangs 1959 treffen sich nach 60 Jahren wieder.

01. September 2019, 16:39 Uhr

Eckernförde | Vor 60 Jahren machten sie an der Bauschule in Eckernförde ihr Examen zum Ingenieur für Tiefbau, jetzt hat sich die Abschlussklasse von 1959 wieder getroffen. Anfangs kamen sie noch in größeren Abständen zusammen: in 25, 40 und 50 Jahren. Schließlich wurde daraus ein jährliches Treffen.

Die Zeit fordert ihren Tribut: Viele der 25 Ehemaligen sind nicht mehr am Leben, aber dafür in den Gedanken ihrer ehemaligen Studienkollegen anwesend. Organisator Hermann Hansen freute sich in diesem Jahr, dass dennoch zum Treffen alle noch lebenden Ehemaligen gekommen sind.

Mit ihren Ehefrauen ging es nach einem Begrüßungsfrühstück auf Fahrt mit Fischer Eckhard Michelsen. Auf dem Kutter 4 bei schönstem Wetter in der Eckernförder Bucht die Veränderungen des Hafens und des Marinestützpunktes wahrzunehmen, war sehr beeindruckend, berichtet Hansen. Die Erinnerungen an die Zeit auf der staatlichen Baugewerkschule in Eckernförde wurden beim abendlichen Treffen in dem Gebäude „ihrer“ alten Bauschule wieder lebendig. Bilder der frisch gebackenen Ingenieure mit edlem „Schapptüüch“ (Anzug und Zylinder ) auf ihrem Umzug durch die Stadt, begleitet von der örtlichen Polizei, zeigen die Freude über das bestandene Examen. „Nicht alle wohnten damals auf Bude, viele pendelten“, so Hansen. „In guter Erinnerung ist der Mittagstisch bei Frau Burmeister in der Ratshalle geblieben.“

Eine Stadtführung durch das alte und neue Eckernförde hat die Eindrücke weiter vertieft. Immer dabei ist die Semesterfahne. Auch in diesem Jahr werden sich alle Anwesenden mit ihren Unterschriften auf ihr verewigen. Was sich die Anwesenden wünschen? Noch eine lange Zeit der Treffen bei guter Gesundheit.