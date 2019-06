Kirchengemeinde will Energie sparen

von shz.de

14. Juni 2019, 11:16 Uhr

Rieseby | Die Kirchengemeinde Rieseby geht mit der Zeit und will damit Energie, und Kohlendioxid einsparen. Dazu nehmen sie an der Aktion „Grüner Hahn“ teil. Mit dem Zertifikat „Grüner Hahn“ wird vorbildliches kirchliches Umweltmanagement ausgezeichnet. Aufbau und Bewertung basieren auf dem europäischen Umweltmanagementsystem EMAS, sie sind jedoch auf die Gegebenheiten und Bedürfnisse kirchlicher Gemeinden und Einrichtungen zugeschnitten.

In Rieseby beschäftigt sich ein sechsköpfiges Team mit dem Thema, Peter Lorey hat die Federführung übernommen. Dazu gehören noch Bernd Hoffmeyer, Marco Reese, Sigrun Kramer, Anne Klohs und Birgit Peters. „Wir haben bereits Umweltleitlinien erstellt“, berichtet Bernd Hoffmeyer. „Jetzt sind wir in der Umweltbestandsaufnahme. Wir sehen uns den Energieverbrauch an. Danach geben wir uns ein Programm.“ Am Ende des mehrstufigen Prozesses steht die Zertifizierung.

Das Programm soll nach der Fusionierung der Schwansener Kirchengemeinden Rieseby, Borby-Land, Waabs, Sieseby und Karby zum 1. Januar 2020 auch in die neue Kirchengemeinde Schwansen / Rieseby einfließen.

>www.kkre.de/kirchenkreis/

umweltmanagement-gruener-

hahn.html