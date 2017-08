Eckernförde um 1945 : Kindheit zwischen Granatsplittern

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Eckernförde | Für Karsten Stocks ist jeder Besuch in Eckernförde eine Reise in die Vergangenheit. Der 85-Jährige, der heute in der Nähe von Schwäbisch-Hall lebt, hat seine Kindheit und Jugend in Eckernförde verbracht, sein Elternhaus stand in der Hindenburgstraße. Einfach war die Zeit nicht: Als er sieben Jahre alt war, brach der Zweite Weltkrieg aus und endete, als er 13 war. Nun hat Karsten Stocks die Erinnerungen aus seiner Kindheit in Buchform gebracht: „Eckernförde um 1945“ hat 76 Seiten. Das Buch ist im Kunden-Center der Eckernförder Zeitung sowie in der Buchhandlung am Gänsemarkt erhältlich.

Seine Kindheitserinnerungen sind exemplarisch für eine ganze Generation: Er schildert das Leben vor, während und nach dem Krieg, schreibt von Hochwasserhosen und ordentlichen Scheiteln. Erstaunlich genau erinnert er sich an Kleinigkeiten, an den Milchmann, der mit dem Pferdewagen durch die Straßen fuhr, und den jungen Bäcker, der mit seinem „Dreirad-Motor-Auto“ nachmittags Kuchen verkaufte. Aus heutiger Sicht sind es zum Teil erschreckende Erlebnisse, die der Autor als das beschreibt, als das er sie erlebt hat: Alltag im Krieg. Auf der anderen Seite beschreibt er aber auch heitere Momente und Lausbubenstreiche.

„Heute sammeln die Leute Muscheln am Strand, wir haben damals Granatsplitter gesammelt“, erinnert sich Karsten Stocks. „Wer die schönsten Splitter hatte, war der König.“ Faszinierend fand der Junge die Flugzeuge der Alliierten im Licht der Flakscheinwerfer, die von den drei Batterien im Brennofenweg beschossen wurden. „Ein Engländer ist mal auf einer Wiese in Borby abgestürzt. Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Neun Leichen waren abgedeckt, aber die Stiefel schauten noch raus.“

Insgesamt spielte sich damals viel Leben am Strand ab. Regelmäßig flog ein Wasserflugzeug der Torpedoversuchsanstalt über die Bucht. Direkt über dem Strand machte sich der Pilot einen Spaß daraus, so niedrig über die Badegäste zu fliegen, dass man ihn sehen konnte. „Wir haben ihm zugewinkt, und er hat zurückgewinkt“, so Karsten Stocks.

Ein anderes Mal konnte der Junge am Strand beobachten, wie ein Kampfflugzeug ein U-Boot in der Bucht beschoss. Da das Flugzeug mehrere Runden drehte, „schützte“ sich der Junge, indem er sich hinter einer Linde am Strand versteckte – er lief dabei immer um den Baum herum, je nachdem, wo das Flugzeug gerade war. Stocks: „Sicher darf ich mich nicht wundern, dass mich auch heute noch ein Albtraum heimsucht, in dem ich immer um einen Baum laufe, vom Tiefflieger verfolgt.“

Gefährlich konnte es für die Badegäste werden, wenn ein Torpedo von der Versuchsanstalt quer lief: „Da ging eine Sirene an und alle mussten sofort aus dem Wasser. Einmal sprang so ein Torpedo an Land und flog 15 Meter weit an den Strand. Er lag direkt neben unserem Strandkorb.“

Aber auch Lustiges kann der 85-Jährige berichten, der in seinem Berufsleben unter anderem 34 Jahre lang beim Radiosinfonieorchester Stuttgart tätig war. So hat Karsten Stocks seinen Freischwimmer in der Badeanstalt am Noor abgelegt, allerdings etwas geschummelt. „Ich war groß und konnte den Boden mit den Füßen berühren. So habe ich getan, als würde ich schwimmen, stand aber eigentlich.“ Seinen Lehrer Wilhelm Lehmann hat er als „sehr gutmütig und lieb“ in Erinnerung. Er erinnert sich, wie er als Schuljunge in einer Pause „O Gott, O Gott“ rief. Lehmann nutzte daraufhin die nächste Stunde, um mit seinen Schülern über das heilige Wort „Gott“ zu reden. „In seiner unnachahmlichen Weise hat er aus diesem Geschehen eine Lehrstunde gemacht und uns dabei aufgezeigt, wie leichtfertig besagtes Wort in den Mund genommen wird.“

Nicht zuletzt eine Geschichte aus der Nachkriegszeit erzählt Karsten Stocks mit einem Lächeln: Die Familie Stocks musste damals Flüchtlinge aufnehmen. Unter anderem hatte im ersten Stock ihres Hauses eine Estin ein Zimmer bezogen, die nachts Männer empfing, auch stark betrunkene. Als sich schließlich einer davon im Treppenhaus übergab, wurde es dem Vater zu viel. Wutentbrannt ging er zum Gouverneur der britischen Besatzungsmacht, der dem Treiben ein Ende bereiten sollte, und tatsächlich wurde er bis ins Amtszimmer vorgelassen. „Da sah mein Vater, dass genau der Mann vor ihm saß, der sich als Dauergast bei der Estin eingebürgert hatte.“ Schlagfertig fragte der Vater, der eigentlich Lehrer an der Jungmannschule war, aber als ehemaliger SA-Angehöriger nach dem Krieg als Busfahrer arbeiten musste, ob er nicht zumindest wieder Nachhilfe geben dürfe.

von Arne Peters

erstellt am 16.Aug.2017 | 06:02 Uhr