Karby und Dörphof : Kindertagesstättenverband Nordschwansen will zwei Kitas bauen

Kitaverband Nordschwansen beabsichtigt Neubauten in Karby und Dörphof. Finanzierung und Planung in 2020.

von Dirk Steinmetz

06. Dezember 2019, 08:50 Uhr

Der Bau von zwei neuen Kindertagesstätten ist erklärtes Ziel des Kindertagesstättenverbands Nordschwansen. Bei der Verbandsversammlung informierte dessen Vorsteher Dieter Olma über die Auswirkungen des neuen Kita-Gesetzes. Danach würde nicht nur der Personalschlüssel steigen, mit dem Gesetz sind auch umfangreiche Qualitätsverbesserungen verbunden, die mehr Platz für Kinder, für Mitarbeiter und für die Einrichtungsleitungen fordern. Darüber hinaus gäbe es diverse Anforderungen, beispielsweise zur Küche und Verpflegung, die in Summe weder im Gebäude der Kita Sternschnuppe noch der dem Gebäude von Pezzettino wirtschaftlich vernünftig darstellbar wären, so Olma im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Verband stimmte dem Vorhaben zu und beauftragte den Vorsteher, bis zur Sitzung im März mit Architekten und Planern grobe Kosten für einen Musterkindergarten zu ermitteln. Der Verband bekundete die Absicht, dann je einen Kindergarten in Karby und einen in Dörphof zu bauen. Die beiden Gemeinden werden beauftragt, im Rahmen der Bauleitplanung nach geeigneten Standorten zu suchen, so Olma. „Es ist zwingend, dass wir das Haus von Pezzettino bis Ende 2023 ersetzt haben“, so Olma. Dann läuft die Übergangsfrist ab, nach der Kreis- und Landesmittel für den Kindergartenbetrieb nur nach Erfüllung der neuen Standards fließen, beziehungsweise stark gekürzt werden.

Zum 1. August hatte der neue Kindertagesstättenverband den Betrieb der beiden Kitas (Sternschnuppe und Pezzettino) in Karby von der evangelischen Kirchengemeinde Karby übernommen. Hatte man bei der Aufstellung des ersten Haushalts 2019 mit einer Verbandsumlage von 200.000 Euro für die vier Gemeinden Brodersby, Dörphof, Karby und Winnemark gerechnet, so musste der Verband nun im ersten Nachtragshaushalt die Verbandsumlage auf 261.000 Euro anheben. Das sei allerdings eher eine Buchungsfrage, erklärte Olma. So seien Ausgleichszahlungen und Personalkostenerstattung für den Betrieb seit August noch an die Kirchengemeinde erstattet worden. Erst mit der Jahresrechnung 2019 werde das Geld an den Verband weitergereicht. Die Umlage beträgt nun für 2019 für Brodersby 45.728 Euro (Plan 32.500 Euro), für Dörphof 95.703 Euro (82.500 Euro), für Karby 58.222 Euro (Plan 40.000) und für Winnemark 61.345 Euro (45.000 Euro). Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 324.000 Euro, der Vermögenshaushalt von 8000 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird die Umlage auf zwölf Monate Betrieb berechnet. Danach wird mit 385.500 Euro Gesamtumlage gerechnet. Es entfallen auf Brodersby 67.015 Euro, Dörphof 142.175 Euro, Karby 85.805 Euro und Winnemark 90.599 Euro.

Der Verwaltungshaushalt 2020 hat ein Volumen von 644.000 Euro, der Vermögenshaushalt von 5000 Euro.