Kinderkirche in Gettorf

Der KiKiRa (Kinderkirchenrabe) lädt nach der langen Sommerpause wieder alle Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren zur nächsten KinderKirche am Sonnabend, den 15. September, von 10 bis 13 Uhr in das Gemeindehaus ein. Diese Veranstaltung dauert eine Stunde länger, weil die Kinderkirche im Gemeindehaus beginnt und mit dem Tauferinnerungsfest sowie einem Gottesdienst in der St. Jürgen Kirche endet. Zum Gottesdienst ab 12.15 Uhr sind alle Familien der Kinder eingeladen. Die Kinder sollten ein kleines Frühstück mitbringen.