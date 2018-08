4,3 Hektar werden freigegegen : Kiesabbau – Brekendorf stimmt zu

Die Gemeinde Brekendorf ist einverstanden mit einem neuen Kiesabbaugebiet nahe der A 7. 4,3 Hektar Ackerland werden dafür genutzt.

von Achim Messerschmidt

29. August 2018, 17:17 Uhr

Die Gemeinde Brekendorf hat dem Antrag eines Kiesbauunternehmens, auf einer rund 4,3 Hektar großen an der Autobahn gelegenen Fläche, Kies abzubauen, ihr Einvernehmen erteilt. „Die Fläche ist in unseren Plänen auch als Kiesabbaufläche vorgesehen“, so Bürgermeister Gerhard Guthardt über den unstrittigen Beschluss von Montagabend.

Derzeit wird diese Fläche noch als Acker genutzt. Ringsherum wird aber bereits Kiesabbau betrieben. Der Abstand der Fläche zur Autobahn beträgt 40 Meter. Die Grube wird zur Fahrbahn bei Abbaubeginn durch einen zwei Meter honen Knick abgetrennt. Die Zuwegung zur Kreisstraße 42 soll überwiegend über Privatgelände, das heißt vorhandene Kiesabbauflächen erfolgen. Nur ein kleines Teilstück gehört der Gemeinde. Nach Ende des Kiesabbaus entsteht aus der Grube ein See mit einer Fläche von etwa 2,8 Hektar.

Rund 12000 Euro investiert die Gemeinde Brekendorf in den Kindergarten. So wurden auf der Gemeindevertretersitzung die Aufträge für zwei Schallschutzdecken in beiden Kita-Gruppen und für einen neuen Bodenbelag in Auftrag gegeben.