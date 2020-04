Corona : Keine Kita-Gebühren im April

Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde erlässt Eltern die Kitabeiträge. Auch Amt Hüttener Berge entlastet die Eltern.

von Achim Messerschmidt

02. April 2020, 17:12 Uhr

Gross Wittensee/ Rendsburg | Viele Eltern stehen vor großen Herausforderungen bei der Kinderbetreuung, viele haben wegen der Corona-Krise ernste wirtschaftliche Sorgen. Auf Vorschlag des Landes, der kommunalen Spitzenverbände, der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein sowie der Landeselternvertretung der Kitas ist vor Kurzem per Kabinettsbeschluss entschieden worden, dass das Land Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro bereitstellt, um damit den Eltern die Zahlung der Beiträge für Kita und Kindertagespflege zu erlassen. Landeseinheitlich sollen in Schleswig-Holstein allen Eltern die Beiträge für den Zeitraum der behördlich angeordneten Beschränkungen erlassen werden. Durch die Übernahme der Elternbeiträge wolle man sowohl Familien als auch die Träger entlasten.

Wie der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde jetzt mitteilte, sind die Beiträge für den April nicht eingezogen worden. Dies gelte für die 13 Kitas in Trägerschaft des Kirchenkreises wie für die 16, die sich in Trägerschaft der Kirchengemeinden befinden. Eltern, die einen Dauerauftrag eingerichtet oder die bereits überwiesen haben, wird der Beitrag erstattet.

Mit der Maßnahme sei kein Erlass oder eine Niederschlagung der Kitagebühren verbunden, die grundsätzliche rechtliche Pflicht zur Beitragszahlung bestehe weiterhin fort, heißt es in der Mitteilung des Kirchenkreises. Für das weitere Verfahren wolle man die Klärung auf Landesebene abwarten.

„Die Regelung betrifft alle Eltern und damit auch diejenigen, die eine Notbetreuung in unseren Einrichtungen in Anspruch nehmen“, sagte Propst Sönke Funck.

Das Ziel des Landes, den Eltern unbürokratisch zu helfen, wolle man unterstützen. „Wir gehen allerdings finanziell in einem großen Umfang in Vorleistung, da das Verfahren der Erstattung durch das Land noch nicht geklärt ist“, sagt Funck. Der Vorsitzende des Kirchenkreisrates des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde, Propst Matthias Krüger, ergänzte: „Nun kommt es darauf an, dass der Kirchenkreis und die Kirchengemeinden als Träger der Kitas das Geld vom Land rasch zurückerstattet bekommen, denn Gehälter oder Mieten müssen wir natürlich weiterhin bezahlen.“

Etwa 2000 Kinder werden in den Einrichtungen des Kirchenkreises betreut, die Kitas haben etwa 440 Mitarbeiter, pädagogisches Personal, Reinigungs- und Küchenkräfte.

Im Amt Schlei-Ostsee wird mit rund 60.000 Euro gerechnet, die jetzt für April nicht von den Eltern abgebucht werden, berichtet Amtsdirektor Gunnar Bock. Das betrifft alle Kindertageseinrichtungen, die in Trägerschaft der Gemeinden, beziehungsweise über das Amt, abgerechnet werden. Hinsichtlich des Krippengeldes warte man noch auf eine Abstimmung mit dem Land, so Bock.

Auch das Amt Hüttener Berge, genauer die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Kinderbetreuung hat entschieden, im April keine Elternbeiträge einzuziehen, auch für den Mai sollen die Eltern nicht zur Kasse gebeten werden, um so die Ausfälle im März zu kompensieren. In einem Schreiben wurden jetzt alle Eltern über dieses Vorgehen der Amtsverwaltung informiert.

Die AöR ist Träger der vier Kitas in Ascheffel, Brekendorf, Bünsdorf und Borgstedt mit zusammen rund 320 Plätzen. Weitere 200 Betreuungsplätze werden in den Kommunalen Kitas Groß Wittensee, Osterby und Owschlag vorgehalten. Wie Brigitte Nielsen vom Hauptamt Hüttener Berge auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, ginge es bei den zusammen rund 520 Plätzen um etwa 90.600 Euro pro Monat, die zurückgezahlt beziehungsweise gar nicht erst eingezogen werden. Die weiteren Kitas im Amtsgebiet befinden sich in anderer Trägerschaft.

So wird der Kindergarten in Holtsee von einer Elterninitiative betrieben. Auch hier hat der Vorstand um Steffen Rietz erklärt, die Elternbeiträge von April Mitte des Monats nicht einzuziehen. „Wir hoffen natürlich, dass wir das Geld erstattet bekommen“, so der Vorsitzende auf Nachfrage gegenüber der Eckernförder Zeitung. Ob die vom Land bereit gestellten 50 Millionen Euro ausreichen werden, alle Einrichtungen zu bedenken, wisse er aber nicht.