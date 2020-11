Corona-Krise in Eckernförde : Kaum Maskenmuffel in der Innenstadt unterwegs

Die Eckernförder halten sich vorbildlich an die Maskenpflicht in der Fußgängerzone.

von Arne Peters

25. November 2020, 13:33 Uhr

Eckernförde | Es dauert eine Weile, aber dann ist er da: der Mann ohne Maske. In der rechten Hand ein Paket, in der linken sein Handy. Warum er in der Kieler Straße keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, obwohl hier doch die Pflicht dazu besteht? „Aus reiner Bequemlichkeit“, sagt er freundlich. Er habe gerade keine Hand frei, um sie anzulegen. Normalerweise halte er sich an die Pflicht. Und tatsächlich: Seine Maske baumelt am linken Handgelenk.

Seit dem 2. November gilt aufgrund der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht unter freiem Himmel in Teilen der Innenstadt und an der Strandpromenade. Und die Eckernförder halten sich dran.

Ab und zu sieht man Menschen, die im Stehen oder Sitzen ein Brötchen essen oder einen Kaffee trinken – ohne Maske, versteht sich. Und das ist auch erlaubt, solange man dabei nicht durch die Gegen geht. Dasselbe gilt fürs Rauchen.

Nach einer halben Stunde eine junge Frau, die ihre Maske am Kinn trägt. Sie reagiert überrascht. „Habe ich ganz vergessen“, sagt sie und zieht die Maske hoch. „Ich bin gerade erst in die Fußgängerzone gekommen.“

In den Geschäften das selbe Bild: „Die Leute verhalten sich vorbildlich“, bestätigt Harald Redenius aus dem Kunden-Center der Eckernförder Zeitung. „Es hat ein oder zwei Kunden gegeben, die vergessen hatten, ihre Maske aufzusetzen, es aber sofort getan haben, nachdem ich sie darauf angesprochen habe.“

Auch Gabi Oldsen vom Hutgeschäft Hoyns ist noch nicht mit einem Kunden ohne Maske konfrontiert worden. Und selbst wenn jemand sich weigert, eine Maske aufzusetzen: „Ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, weil ich seine Beweggründe nicht kenne“, sagt sie. Deshalb würde sie den Kunden draußen bedienen, ihm Hüte und Mützen zur Anprobe vor die Tür bringen.

Von einem Erlebnis mit einer Maskenverweigerin können dagegen Iris Pieper und Gabi Nissen von der Villa Tausendschön in der Kieler Straße Süd berichten. „Eine Frau kam mehrmals hintereinander ohne Maske in den Laden. Wir haben jedes Mal freundlich mit ihr diskutiert, bis sie eine Maske aufsetzte. Mittlerweile trägt sie sie immer bei uns.“

Ganz andere Erfahrungen hat Apothekerin Dr. Katrin Jess gemacht: „Als es vor einem halben Jahr mit der Maskenpflicht losging, war es manchmal schlimm“, sagt sie. „Wenn wir Leute ohne Maske freundlich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie doch bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung anlegen mögen, wurden wir teilweise übel beschimpft und sogar einige Male bespuckt.“ Das sei wesentlich besser geworden, aber immer noch gebe es Unbelehrbare. Da helfe dann nur eines: Sie werden nicht bedient.

Genauso macht es Beek Hadler vom Kaffeewagen. Zweimal habe es Maskenverweigerer gegeben. Der eine sei wieder gegangen, nachdem er ohne Maske nicht bedient wurde, der andere habe sich so sehr aufgespielt, dass die Polizei gerufen werden musste. Ansonsten aber: keine Probleme.

Fazit nach gut einer Stunde in der Kieler Straße: keine Maskenmuffel unterwegs, außer ein fixer Paketbote, der keine Zeit für ein Gespräch hat.

Insgesamt ist die Akzeptanz der Maßnahme groß, sagt Ordnungsamtsleiter Klaus Kaschke. Er hat mit dem Bürgermeister festgelegt, für welche Bereiche gemäß der Landesverordnung eine Maskenpflicht gelten soll. Dabei sei besonderer Wert auf die Verhältnismäßigkeit gelegt worden. „Am Hafen zum Beispiel gilt keine Maskenpflicht, weil dort genug Platz zum Ausweichen ist“, so Kaschke. „Und statt der Holzbrücke kann man alternativ den Steindamm nehmen.“ Wichtig: Die Bürger sollen nicht über Gebühr belastet werden.

Die Maskenpflicht in Eckernförde wird von den städtischen Verkehrsüberwachern kontrolliert, die Passanten ohne Maske freundlich ansprechen. „Das hat gut geklappt“, sagt Klaus Kaschke. „Es gab keine Probleme.“ Widersetzen sich Passanten jedoch mehrfach vorsätzlich der geltenden Verordnung, droht ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.