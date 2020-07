Bürgerbegehren St.-Nicolai-Strasse : Kaufleute haben bislang 372 Unterschriften gesammelt

Die Aktion läuft noch bis August. 1536 Unterschriften sind für ein erfolgreiches Bürgerbegehren nötig.

Eckernförde | Das Bürgerbegehren in Bezug auf die Umgestaltung der St.-Nicolai-Straße läuft. Start war am vergangenen Wochenende. Noch bis Ende August haben Eckernförder die Möglichkeit, mit ihrer Unterschrift für ein Bürgerbegehren zu stimmen. „Sind Sie dafür, das Erscheinungsbild der St.-Nicolai-Straße zu erhalten?“ lautet die Frage. Nico Krambeck, Stephan Wölfling und Sascha Steindl-Steinmann haben die Aktion im Namen der Kaufleute und der Anwohner der St.-Nicolai-Straße gestartet. Als Begründung führen sie an, dass eine komplett barrierefreie Neugestaltung nach jetzigem Planungsstand den Charakter der Einkaufsstraße grundlegend verändern würde. „Den Charakter der Straße machen ja auch die Läden aus“, erklärt Sascha Steindl-Steinmann. Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns fühlten sich die Gewerbetreibenden in ihrer Existenz bedroht. Müssten sie ihre Läden schließen, würde der Straße etwas Entscheidendes fehlen. Laut Gemeindeordnung sind 1536 Unterschriften für ein erfolgreiches Bürgerbegehren notwendig, auch Quorum genannt. Laut Verwaltung sind das acht Prozent der Stimmberechtigten der letzten Kommunalwahl (2018). Zu dem Zeitpunkt waren 19.197 Bürger wahlberechtigt. Die Verwaltung muss dann einen Bürgerentscheid auf Kosten der Stadt durchführen. Um erfolgreich zu sein, müssen 3072 Eckernförder (16 Prozent der Stimmberechtigten) mit Ja stimmen. „Die Resonanz ist bislang gut“, sagt Steindl-Steinmann. 372 Unterschriften seien bis jetzt (Stand Donnerstag) eingegangen. Das bestätigt auch Anna Willmann, Inhaberin von „Anna’s Floristik“. „Es kommen auch fremde Leute vorbei, um zu unterschreiben.“ Deren Stimmen zählen nicht für das Bürgerbegehren. Aus diesem Grund wollen die Initiatoren in Kürze Extralisten für Externe wie Tagesgäste und Touristen auslegen. „Wir möchten zeigen, wie groß der Zuspruch ist“, so Steindl-Steinmann. Seit März betreibt Anke Mittelstädt den kleinen Laden „Lillys Lieblingsstücke“. „Ich habe mich für Eckernförde und die St.-Nicolai-Straße entschieden, weil sie so ist wie sie ist.“ Nach nur zwei Wochen kam der Lockdown. Eine größere Umbauphase sei für sie aus wirtschaftlichen Gründen zu diesem Zeitpunkt schwierig. Einig sind sich die Kaufleute, dass sie die Diskussion auf einer sachlichen Ebene fortsetzen möchten. „Unser Anliegen ist es, dass wir eine perfekte Lösung für alle finden“, betont Sascha Steindl-Steinmann.