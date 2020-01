plattdeutscher Lesewettbewerb : Katharina Rohwer gewinnt mit „De Jung op den Delfin“

Katharina Rohwer hat den plattdeutschen Lesewettbewerb in Ascheffel gewonnen.

21. Januar 2020, 15:11 Uhr

Ascheffel | Beim plattdeutschen Lesewettbewerb in der Grundschule Hüttener Berge haben acht Schülerinnen aus der dritten und vierten Klasse einer Jury plattdeutsche Geschichten vorgelesen, die alle zwei Jahre vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund herausgegeben werden.

Seit den Sommerferien hatten sich vier Mädchen aus der dritten und vierten Klasse bereit erklärt, einmal die Woche unter Anleitung der Deutschlehrerin Susanne Wörmbke-Kock plattdeutsche Geschichten lesen zu üben. Das fiel ihnen zunächst schwer, weil in ihrem Familien- und Freundeskreis niemand Plattdeutsch spricht und sie mit Klang und Aussprache nicht vertraut waren. Die Texte wurden dann gemeinsam gelesen und „übersetzt“, und jede Teilnehmerin entschied sich für ihre Lieblingsgeschichte.

Die Lesehilfen und Aussprachetipps, die in dem Heft „Schölers leest Platt“ gegeben werden, halfen dabei, ungewohnte Laute im Text zu kennzeichnen. Dann konnten die Mädchen anfangen, ihre Geschichten lesen zu üben und sie sich gegenseitig vorzutragen. Dabei zeigten sie so viel Ausdauer und Fleiß, dass sie sie am Schluss fast auswendig konnten.

Der Lesewettbewerb wurde vom Büchereiverein Schleswig-Holstein und von den schleswig-holsteinischen Sparkassen gefördert. Dr. Telse Stoy, Vorsitzende der Heimatgemeinschaft Eckernförde, und Helmut Hagge, Mitglied der plattdeutschen Theatergruppe Ascheffel, erklärten sich bereit, als „Plattdeutsch-Kenner“ die Jury zu übernehmen.

Die Leserinnen waren sehr aufgeregt, konnten die Juroren aber mit ihren sicher vorgetragenen Geschichten beeindrucken. Siegerin wurde Katharina Rohwer, weil sie „De Jung op den Delfin“ besonders ausdrucksstark vorgetragen hatte. Alle Teilnehmerinnen wurden mit dem plattdeutschen Spiel „Tüdelbüdel“ und „Naschi“-tüten belohnt. Katharina Rohwer wird demnächst mit anderen Schulsiegern um die Wette lesen dürfen.