Kita in Osterby : Karin Zimmermann ist die neue Leiterin der Kita „Mäuseburg“

Zwei Herausforderungen warten auf die 60–Jährige: die Umsetzung der Kita-Reform und der Anbau.

Osterby | Eine neue Leitung und ein umfangreicher Erweiterungsbau – in der Kindertagesstätte „Mäuseburg“ der Gemeinde Osterby tut sich zurzeit viel. Karin Zimmermann (60) ist seit dem 1. Dezember die neue Leiterin der Kita. Die Ascheffelerin hat die Leitung von ihrem Vorgänger Marcel Walterscheid übernommen, der die Stelle im Juli 2020 antrat. 30 Jahre hat Karin Zimmermann für die Stadt Kiel in der Kinderbetreuung gearbeitet. Ausschlaggebend für ihre Bewerbung in Osterby sei auch die Aussicht gewesen, auf die täglichen Autofahrten von Ascheffel nach Kiel verzichten zu können und stattdessen im Sommer klimafreundlich mit dem Rad zur Arbeit ins nahe Osterby fahren zu können. Gleich zwei große Herausforderungen warten auf die engagierte 60-Jährige: die Umsetzung der Kita-Reform und der Erweiterungsbau.

Der Bauantrag ist genehmigt, der Architekt kann jetzt die Gewerke ausschreiben, die Submission ist für den 18. Februar geplant – das Projekt Erweiterungsbau der Kita „Mäuseburg“ geht zügig voran. „Wir rechnen mit dem Beginn der Bauarbeiten im März und mit der Fertigstellung im Herbst“, sagt Bürgermeister Heino Bothmann. Die Kosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf 800.000 Euro. Der Anbau, der parallel zur Dorfstraße entstehen soll, hält zwei neue Gruppenräume, eine große Küche, WC-Räume, Vorratsraum und einen Sozialraum vor.

Bereits 2018 hat die Gemeinde Osterby das Projekt Erweiterungsbau der Kita begonnen. Damals war der Fördertopf des Landes für Kitas ausgeschöpft – die Gemeinde Osterby ging leer aus. Doch sie hielt den Antrag auf Förderung aufrecht und das Land generierte einen neuen Fördertopf. „Und so bekamen wir im Oktober 2020 einen Förderbescheid in Höhe von 525.000 Euro“, erklärt der Bürgermeister.

Statt der aktuellen zwei Gruppen, die 56 Plätze vorhalten, wird es nach Beendigung des Bauvorhabens vier Gruppen geben. Diese sind auch dringend erforderlich, denn durch das Neubaugebiet ist die Einwohnerzahl in Osterby weit über 1000 gestiegen.

Bedingt durch die Kita-Reform des Landes ist am 1. Januar 2021 eine neue Satzung für die Kita „Mäuseburg“ in Kraft getreten. Sie sieht bei den Öffnungszeiten eine neue Kernzeit von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr vor. Eltern, die es nicht rechtzeitig schaffen, ihr Kind abzuholen, müssen es bis 14 Uhr anmelden, was eine Erhöhung des monatlichen Betrages um 30 Euro nach sich zieht. In der Gemeinderatssitzung hat dieser Abschnitt in der Satzung für Unmut unter einigen Gemeindevertretern gesorgt. Von arbeiternehmerunfreundlichen Zeiten für Elternteile in Halbtagsjobs und von finanzieller Mehrbelastung für den kleinen Bürger war die Rede. Bürgermeister Bothmann stellte klar, dass es im Vorfeld eine Abstimmung mit der Elternvertretung der Kita gegeben habe. Die Kita-Reform drängt die Gemeinden, aus finanziellen Gründen möglichst auf Randgruppen außerhalb der Kernzeit zu verzichten. „Das finanzielle Defizit trägt die Gemeinde“, so der Bürgermeister, „denn wenn die Randgruppen nicht ausgelastet sind, ist das ein finanzieller Verlust für die Gemeinde.“

Sollten die negativen Erfahrungen mit der neuen Kernzeit überwiegen, wird die neue Satzung zum 1. April evaluiert.