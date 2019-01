Fusion : Karatevereine: Aus 2 mach 1

Der Kampfsportverein „Sabaki Eckernförde“ ist in den „Eckernförder Karate-Verein Fuji Yama“ aufgegangen.

von Arne Peters

04. Januar 2019, 18:28 Uhr

Bis vor kurzem gab es zwei Karatevereine in Eckernförde, doch damit ist nun Schluss. Die Kampfsportvereine „Sabaki Eckernförde“ und „Eckernförder Karate-Verein Fuji Yama“ haben zum 1. Januar fusioniert. Mit 160 Mitgliedern ist „Fuji Yama“ nun einer der größten Karatevereine in Schleswig-Holstein.

Der Grund für die Verschmelzung liegt in der Geschichte der Vereine begründet: Nachdem Fuji Yama 1977 ins Leben gerufen wurde, knirschte es irgendwann im menschlichen Getriebe. Es gründete sich 1984 mit Sabaki ein weiterer Verein mit der selben Kampfstilrichtung „Wado-Ryu“. Doch die einstigen Unstimmigkeiten sind lange her, längst arbeiten beide Vereine gut zusammen, vertreten sich die Trainer gegenseitig. Nachdem schließlich der Sabaki-Verein den Posten des 1. Vorsitzenden lange nicht wiederbesetzen konnte, kam die Idee einer Fusion auf.

Dabei ist der Gedanke einfacher als die Tat. „Es ist mehr Arbeit als man denkt, zwei Vereine miteinander zu verschmelzen“, sagt Fuji-Yama-Vorsitzender Manfred Lazina. Einfacher wäre es gewesen, wenn sich ein Verein aufgelöst hätte und die Mitglieder in den anderen Verein eingetreten wären. „Doch dann wäre das Vereinsvermögen verloren gegangen“, so der Presse-Beauftragte Karsten Schumacher. Und so waren mehrere Versammlungen beider Vereine nötig, ebenso ein gemeinsamer Beschluss und ein notariell beglaubigtes Protokoll, Verträge mussten geschlossen und ein Verschmelzungsbericht erstellt werden – und das alles juristisch aufeinander abgestimmt und rechtlich einwandfrei. Fast ein Jahr lang haben sich die Vereine damit beschäftigt.

Doch es hat geklappt. Der Sabaki Eckernförde ist „im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme“ in den Eckernförder Karate-Verein Fuji Yama übernommen worden, so die richtige juristische Formulierung. Fuji Yama hat zusätzlich zu seinen Sparten Karate, Selbstverteidigung und Kara-T-Robics auch die Judo-Sparte von Sabaki übernommen, die Jiu-Jitsu-Sparte wurde aufgrund Mitgliedermangels aufgelöst.

Wegen seiner Größe durfte Fuji Yama die alten Hallenzeiten beider Vereine beibehalten, was ihm ermöglicht, das Training neu zu strukturieren. Einzelne Inhalte können nun getrennt und umfangreicher angeboten werden. „Wir können uns jetzt viel individueller um den Einzelnen kümmern“, erklärt Mitglieder-Beauftragte Katrin Brencher. „Besonders wollen wir uns auf die Jugendarbeit konzentrieren.“ Aber auch die ältere Generation hat der Verein im Blick, wie Brencher sagt: „In letzter Zeit sind auch Erwachsene dazugekommen, einige sind im Alter von 60 Jahren in den Sport eingestiegen.“ Das Ziel des Vereins ist es deshalb, bald die 200-Mitglieder-Marke zu erreichen.

Die Erfolge des Vereins sprechen für sich: Seine Mitglieder sind im Laufe der Jahrzehnte mehrfach Deutsche Meister in verschiedenen Disziplinen geworden, Sophie Schumacher ist sogar Vize-Europameisterin im Wado-Karate. Und bei der Vergabe des Sportehrenblatts der Stadt Eckernförde ist der Verein mit insgesamt 78 Auszeichnungen ganz vorne dabei.

Am Montag, 7. Januar, trainieren die Mitglieder des neuen alten Vereins zum ersten Mal gemeinsam in der Halle der Richard-Vosgerau-Schule. Wer sich für ein vierwöchiges kostenloses Probetraining interessiert, findet unter www.fuji-yama.de alle Informationen auf der Homepage des Vereins, auch die Trainingszeiten und -orte.