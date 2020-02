Eckernförde : „Kalli“ Fürst seit 70 Jahren in der TuS

Bei der Jahreshauptversammlung der Turn- und Spielvereinigung Eckernförde wurde Frank Pfeiffer als 1. Vorsitzender im Amt bestätigt. Er ehrte Karl-Heinz „Kalli“ Fürst für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Avatar_shz von shz.de

02. Februar 2020, 16:48 Uhr

Eckernförde | Das muss man erstmal schaffen: Seit 70 Jahren ist Karl-Heinz „Kalli“ Fürst (80) Mitglied in der Turn- und Spielvereinigung (TuS) Eckernförde. Dafür wurde er am Freitag bei der Jahreshauptversammlung der TuS in ihrem voll besetzten Vereinsheim vom Vorsitzenden Frank Pfeiffer geehrt.

Als lütter Borbyer Jung fing „Kalli“ Fürst mit der Querflöte im Spielmannszug an, beherrschte auch die Lyra (Glockenspiel) und spielt heute Tenor- und Alt-Saxophon im Blasorchester. „Musik gehört einfach zu meinem Leben und zu unserer Stadt“, sagt er. „Da Kalli schon alle Ehrennadeln, die es gibt, in der Tasche oder an der Jacke hat, haben wir uns etwas anderes ausgedacht“, so Frank Pfeiffer. Neben einer Collage des Schleswig-Holstein-Liedes mit Widmung gab es ein Überraschungspaket „Sprotten in flüssiger Form und eine Kanal-Schiffsreise“.

Auch für den Borbyer Torsten Paustian (56) gab es für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft in der TuS Urkunde und Ehrennadel. Für Paustian war der Eintritt mit 6 Jahren klare Traditionsfortsetzung in der Familie. Seine Eltern Frauke und Hanni Schmidt lebten die Musik vor, so begann mit der Querflöte die musikalische Ausbildung. Heute gehört Paustian mit seiner Klarinette zur festen Besetzung im Blasorchester.

Ohne die beiden Vereinswirtsleute Werner und Heidi Weberbartold wäre das Vereinsheim der Musiker nicht das, was es ist. Seit 25 Jahren sind die beiden das Herz und die Seele der Kantine. Werner Weberbartold (71) ist seit 1994 auch Musiker, spielt das Flügelhorn und war lange Jahre im Vorstand tätig, während Ehefrau Heidi als Betreuerin des Spielmannszuges vielen in Erinnerung ist.

Ein ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten lag auf der Jahreshauptversammlung hinter den Musikern. Zahlreiche Konzerte zeigen die Beliebtheit des Orchesters unter der Leitung von Dirigent Johannes Kringel. Alle Konzerte, ob Maikonzert in der Stadthalle, das Frühschoppenkonzert im Zelt zur Borbyer Gilde, die 5. Sprotten-Matinee im Kurpark, das Sommerfest auf dem Gelände des Vereinsheims, das wiederbelebte Balkonkonzert zur Weihnachtszeit oder die vielen überregionalen Auftritte – sie waren alle sehr gut besucht.

Seit über 70 Jahren gehört die TuS Eckernförde fest zur Stadt und bereichert mit ihren Auftritten das gesellschaftliche und kulturelle Leben. Zurzeit steht Frank Pfeiffer dem Verein vor – und wird es auch noch weiter machen. Er wurde in seinem Amt als 1. Vorsitzender unter viel Applaus wiedergewählt. Ebenso einstimmig wurden Reiner Eckhardt als Kassierer und Uwe Voigt als Jugendwart wiedergewählt.

Für das Jahr 2020 stehen viele Termine im Kalender, darunter das Sommerkonzert im Kurpark am 26. Juli und die Renovierungsmaßnahmen am Vereinsheim. Pfeiffer dankte allen Helfern, besonders „Hinne“ Lorenzen, der stets unermüdlich als Helfer zur Seite steht. Ein großer Dank ging auch an die Sponsoren des Vereins, die dazu beitragen, dass neue Musikinstrumente angeschafft werden können.

Die TuS trägt zum kulturellen Leben in der Stadt bei, dennoch ist ihre Mitgliederzahl mit rund 80 aktiven und passiven Mitgliedern relativ gering. Gerade junge Musiker, die von der Schule abgehen oder während der Schulzeit im Orchester mitspielen möchten, werden gerne aufgenommen. „Hier können sie weiter ausgebildet werden, im Orchester spielen und Auftritte in der Gemeinschaft erleben“, warb der 2. Vorsitzende Jürgen Frank.

Ein besonderes Dankeschön für Frank Pfeiffer hatte Hermann Wolter organisiert: die ersten drei Ausgaben des „TuS-Kuriers“, der damaligen Vereinszeitung, in der die Anfänge des Vereins genau beschrieben einschließlich des ersten Zeltlagers in Surendorf 1967 genau beschrieben werden. Zusätzlich gab es die erste Plattenaufnahme aus dem Jahr 1973, die Regisseur Winfried Wirtz aus Barkelsby überarbeitet und neu auf CD aufgenommen hat.

>www.tus-eckernfoerde.de