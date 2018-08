Ist die Linke in den ostdeutschen Ländern ein Bündnispartner? : Kalkulierte Provokation

„Bericht aus Berlin der Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Hier: Christine Aschenberg-Dugnus (FDP).

von shz.de

22. August 2018, 13:16 Uhr

Zunächst einmal finde ich es sehr befremdlich, wenn ein schleswig-holsteinischer Ministerpräsident der CDU sich mit künftigen Bündnisoptionen seiner Partei in ostdeutschen Bundesländern auseinandersetzt. Da habe ich zuallererst die Assoziation: Sommerloch, knallhart kalkulierte Provokation zum Jahrestag des Mauerbaus und Steigerung des bundesweiten Bekanntheitsgrades. Denn die Frage nach künftigen Bündnis Optionen obliegt den Beteiligten vor Ort in den Ländern. Und nach dem Zurückrudern des Ministerpräsidenten Daniel Günther könnte der Gedanke aufkommen, dass ja nun alles wieder gut sei. Zumal sowohl der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), als auch der Linke-Fraktionsvorsitzende Rico Gebhardt, ein solches Bündnis ausschließen.

Schauen wir aber nach Brandenburg, sieht die Sache schon ganz anders aus. Denn Ingo Senftleben, Oppositionsführer im Potsdamer Landtag, gehört zu denjenigen Christdemokraten, die eine Koalition mit den Linken nicht ausschließen. Und da sind wir schon bei der entscheidenden Frage: Geht es hier um politische Inhalte oder nur noch um Machtoptionen? In meiner Vorstellung von Regierungskoalitionen benötigt man eine gemeinsame, inhaltlich tragfähige Basis. Das setzt Kompromissbereitschaft voraus; bei sich widersprechenden Wahlprogrammen sind der Zusammenarbeit allerdings Grenzen gesetzt. Auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund der Wahlprogramme ihre Wahlentscheidung treffen.

Nun sieht die Linke als Ausgangspunkt ihrer Politik den „demokratischen Sozialismus“, Auslandseinsätze der Bundeswehr werden generell abgelehnt und die Linke fordert, die NATO aufzulösen. Außerdem fehlt meines Erachtens eine kritische Auseinandersetzung mit der SED- und Stasi-Vergangenheit. Schon bei einem dieser vier Punkte wäre ich als Freie Demokratin raus aus der Bündnis-Diskussion, da trennen die FDP und die Linke politische Welten. Das wirkt bis in die Landespolitik hinein. Eine Koalition der Partei von Kohl und Adenauer mit einer Partei, die es für grundsätzlich nicht problematisch hält, Personen mit Stasi-Biografie in Staatsämter zu berufen, wäre an Beliebigkeit kaum zu überbieten. Und verstärkt bei vielen Bürgern den Eindruck, dass Inhalte nicht mehr zählen und es doch irgendwie egal ist, ob und wen man wählt.

Dieser Politikverdrossenheit dürfen wir mit solch unsinnigen Diskussionen nicht Vorschub leisten. Auch nicht im Sommerloch.