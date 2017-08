Ein Jahr in die USA : Junior-Botschafterin aus Fleckeby

vergrößern 1 von 2 Foto: Messerschmidt 1 von 2

Fleckeby | Die Hartnäckigkeit, mit der Anna Goertz (16) ihre Bewerbung für den USA-Aufenthalt verfolgt hat, die hatte letztlich den Bundestagsabgeordneten Dr. Johann Wadephul (CDU) überzeugt, dass die Fleckebyerin die richtige für das Austauschjahr ist. In drei Tagen sitzt Anna Goertz im Flieger in die Vereinigten Staaten. in den letzen Tage und Wochen hieß es schon mal Abschied nehmen, von den Freunden und der Familie, ihren Eltern Kay-Michael und Tatjana sowie ihren Geschwistern Katharina (12), Julia (13) und Alissa (15).

Anna Goertz ist eine von rund 200 jungen Stipendiaten aus Deutschland, die im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) ein Jahr in den USA verbringen. Die Stipendien dafür vergibt der Deutsche Bundestag. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. „Die USA waren schon immer ein wichtiger Partner für Deutschland“, sagt Wadephul. Sowohl bei der Befreiung von der Nazi-Herrschaft, dem Wiederaufbau und der Wiedervereinigung konnte man sich der Unterstützung aus Übersee sicher sein. „Die USA sind aber auch eine Nation, der man angesichts ihrer Geschichte kritische Fragen stellen muss“, betont der Unionspolitiker, nicht nur aufgrund der jüngsten politischen Entwicklung.

Vor zwei Jahren hatte sich Anna Goertz erstmals für PPP beworben, „damals gab es eine Absage,“ erzählt sie. Doch sie wollte unbedingt und blieb dran - mit Erfolg. Aus seinem Wahlkreis musste sich Johann Wadephul dann für einen Schüler oder Schülerin entscheiden und er sprach sich für Anna aus. Dass sie sich nicht entmutigen ließ, gefiel ihm.

Anna soll, wie die anderen PPP-Schüler auch, während ihres Aufenthalts Land und Leute kennenlernen, als Junior-Botschafterin die guten Beziehungen ausbauen und damit einen Beitrag zu einer besseren Verständigung leisten. Die Schüler müssen zum Zeitpunkt der Ausreise (Stichtag: 31. Juli) mindestens 15 und dürfen höchstens 17 Jahre alt sein. Bewerbungsschluss ist der 15. September.

„Begeistert waren wir nicht“, sagt ihr Vater Kay-Michael. Aber letztlich sei es die Entscheidung der Tochter gewesen, also habe sich sich auch um alles kümmern müssen. „Leichten Herzens lassen wir sie nicht fahren“, gestehen er und seine Frau Tatjana ein. „Ich bin neugierig auf die Kultur“, sagte Anna Goertz, sie sei gespannt auf den Alltag der amerikanischen Jugendlichen, sie wolle neue Sportarten ausprobieren und Familienfeste miterleben. Kontakt habe sie schon zu ihrer Gastfamilie. Fünf Kinder habe sie, drei sind aber schon aus dem Haus. Ein Sohn ist zur gleichen Zeit als Austauschschüler in Deutschland, die Gastschwester ist 15 Jahre alt. Die Familie wohnt im Bundesstaat Illinois, in Woodstock (nicht zu verwechseln mit dem berühmten Festivalsort). „Dort wurde aber der Film ’Und täglich grüßt das Murmeltier’ gedreht. Im Film heißt der Ort Punxsutawney.

Im Vorfeld der Reise hat Anna an einer Vorbereitungswoche mit anderen Austauschschülern teilgenommen. In den USA werde Johann Wadephul, der auch Mitglied im außenpolitischen Ausschuss des Bundestages ist, den Kontakt zu ihr halten. Geplant ist außerdem ein Besuch bei einem US- Kongressabgeordneten.

Anna Goertz besucht die zehnte Klasse der Waldorfschule Eckernförde, nach dem Jahr will sie in den elften Jahrgang einsteigen.



