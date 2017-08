Seehunde : Junger Seehund liebt die Pausen

vergrößern 1 von 2 Foto: Klink 1 von 2

Waabs | Mehrmals wurde in der Vorwoche der Seehundjäger Peter Klink aus Altenhof an den Strand von Kleinwaabs und nach Strande gerufen. Polizei und Seehundauffangstation Friedrichskoog hatten ihn wiederholt alarmiert, um nach vermutlich verletzten Seehunden zu schauen.

Der erste Einsatz erfolgte am Dienstag, 15. August, berichtete Klink gegenüber der EZ. Da meldete ihm die Leitstelle der Polizei einen vermutlich verletzten Seehund am Strand von Kleinwaabs. Vor Ort fand er einen kleinen Seehund von geschätzt 30 bis 40 Kilogramm Gewicht vor. Er lag auf einem Stein einer Buhne. Klink konnte bei seiner Beobachtung feststellen, dass das Tier auf der rechten Seite lag und die linke Flosse von sich streckte. Abgesehen davon „machte das Tier einen wohlgenährten Eindruck, die Augen waren klar und auch sonst war es ein aufmerksames Kerlchen“, berichtete Klink. Eine blutende Wunde oder ein atypisches Atemgeräusch, beispielsweise Husten, konnte der Seehundjäger nicht beobachten.

Der ungeübte Beobachter könnte durch die Haltung des jungen Seehundes dazu verleitet werden anzunehmen, dass das Tier irgendwie verletzt sei, stellte Klink gegenüber der EZ fest. „In diesem Fall war das nicht der Fall, das Tier hat nur eine für sich gemütliche Schonhaltung eingenommen und ruhte sich aus“, so seine Erklärung. Klink machte Fotos und Videos, die er der Seehundauffangstation Friedrichskoog zur Verfügung stellte. Dort wollte er seine Entscheidung „Natur Natur sein zulassen“ und nicht tätig zu werden, verifizieren lassen. Es sei dann beschlossen worden, das Tier noch etwas zu beobachten, so Klink. Nach einiger Zeit „meinte das Tier aber, sich genug ausgeruht zu haben und verschwand in der Ostsee“, berichtete Klink weiter.

Einen Tag später erhielt er erneut eine Meldung, diesmal von der Seehundstation Friedrichskoog, dass sich wieder ein möglicherweise verletzter Seehund in Kleinwaabs aufhalten würde. Wie sich aber schnell herausstellte, war es das selbe Tier wie am Tage zuvor. Das Tier ruhte sich wieder aus und genoss die Sonne, sagte Klinik. Erneut einen Tag später (Donnerstag) alarmierte die Polizei gegen 22.45 Uhr den Seehundjäger. Diesmal war ein eventuell verletzter Seehund in der Nähe von Bülk / Falckensteiner Strand gemeldet worden. Vor Ort konnte Klink an Hand der Fellzeichnung das Tier als das aus Kleinwaabs identifizieren. Gegen Mitternacht tauchte das Tier wieder ab. Klink vermutet, dass die Jagd nach Beute den jungen Seehund in die Kieler Förde geführt hatte.

Klink rät beim Fund von Seehund/Robbe, folgende Ratschläge zu beobachten.

>unbedingt großen Abstand halten

>die Tiere auf keinen Fall anfassen

> Hunde fernhalten und

>Seehundjäger, die Seehundstation in Friedrichskoog oder die Polizei benachrichtigen.

Seehundjäger Aufgaben und Auftrag



Seehunde unterliegen dem Jagdrecht (wie Seeadler und Fischotter) und dürfen seit 1974 nicht mehr bejagt werden. Sie haben eine ganzjährige Schonzeit und sind auch nach anderen internationalen Richtlinien und nationalem Recht geschützt. Viele praktische Aufgaben beim Meeressäugerschutz übernehmen in Schleswig-Holstein die vom Land berufenen Jäger, die sich traditionell als Seehundjäger bezeichnen. Sie kontrollieren Strandabschnitte und bergen angespülte Meeressäuger. Das ganze Jahr über, besonders im Juni und Juli, haben sie viele Einsätze, bei denen sie sich um geschwächt oder verlassen aufgefundene Robben kümmern. Sie dokumentieren ihre Befunde auf einem mit Tierärzten entwickelten Meldebogen. Sie beherrschen den Umgang mit den recht bissigen Raubtieren und können aufgrund ihrer Erfahrung die richtigen Entscheidungen treffen. Untersuchungen von Tieren, die getötet werden mussten, bestätigen dies. Die Untersuchungen werden durch unabhängige Experten der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover vorgenommen. Seehundjäger stehen in engem Austausch mit der Seehundstation Friedrichskoog und der Außenstelle Büsum, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.

Seehundjäger Ausbildung und Qualifikation



Vor der Berufung zum Seehundjäger müssen die Anwärter das Jagd- und Naturschutzseminar des Landesjagdverbandes absolvieren. Diese Schulung mit Schwerpunkt Tierschutz-, Jagd- und Naturschutzrecht ist Voraussetzung für die Tätigkeit als Jagdaufseher/ Seehundjäger. Außerdem muss jeder zu Beginn seiner Tätigkeit ein Grundlagenseminar in der Seehundstation in Friedrichskoog. Dort wird insbesondere auf das Handling und die Beurteilung von lebenden Seehunden eingegangen. Regelmäßige Schulungen finden durch die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover und die Seehundstation Friedrichskoog statt. Themen zum Beispiel: Tierschutz, praktische Umsetzung des Fangs und Transportes von Robben, Beurteilung des Gesundheitszustandes und Handling von Robben, veterinärmedizinische Untersuchungen, praktische Übungen sowie Fallbeispiele, Beobachtung der Fütterung der Heuler in der Station, praktische Übungen zur Beurteilung des Gesundheitszustandes der Tiere, Beobachtung des Sozialverhaltens, Mutter/Jungtierbindung, Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen der Pottwal Strandungen, Kegelrobbenprädation, Trilateraler Seal Managementplan, diverse Fragestellungen anhand von Sektionen.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 21.Aug.2017 | 06:54 Uhr