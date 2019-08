Theater-Workshop Eckernförde : Junge Schauspieler entdecken berühmte Persönlichkeiten

Tourismuskirche: In nur fünf Tagen haben junge Teilnehmer das Theaterstück „Aufbruch-Zeit-Reise“ entwickelt und auf die Bühne gebracht.

Eckernförde | Welche berühmte Persönlichkeit aus der Vergangenheit würdest du gerne mal treffen wollen? Diese Fragen haben sich die Teilnehmer des Theater-Workshops der Tourismuskirche in Eckernförde gestellt und mit viel Fantasie, Kreativität und Spielfreude in ein Theaterstück umgesetzt. Unter dem Motto „Aufbruch-Zeit-Reise“ konzipierten insgesamt neun Darsteller gemeinsam mit den professionellen Theaterpädagoginnen Anja Beatrice Kaul und Claudia Gottuk-Brede in gerade mal fünf Tagen ein knapp einstündiges Stück, welches sie jüngst in der St.- Peter-und-Paul-Kirche aufführten. Die beiden Theaterpädagoginnen sind überzeugt, dass der Workshop eine wichtige Erfahrung für die jungen Darsteller ist, von denen keiner bislang Schauspielerfahrung hat. „Die ästhetische Bildung kommt in den Schulen und generell im Leben viel zu kurz, dabei gibt sie einem so viele wichtige Sozialkompetenzen“, so Gottuk-Brede.

Zu Beginn des Stücks erfolgte ein Zeitsprung, der wie in der „Rocky Horror Show“ durch den musikalischen „Time Warp“ eingeleitet wurde. Anschließend wurden die Zuschauer auf eine mystische Zeitreise durch acht Jahrhunderte mitgenommen. Zuerst trafen sie auf die Heilige Birgitta von Schweden, die aufgrund ihrer Visionen von der Jungfrau Maria von der römisch-katholischen Kirche zur Heiligen wurde. Des Weiteren erschienen im Laufe der Jahrhunderte die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc, der virtuose Dramatiker William Shakespeare, Kaiser Napoleon, Albert Einstein, die Mathematikerin Ada Lovelace, die mexikanische Malerin Frida Kahlo, die Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung Rosa Parks und Malala Yousafazi, die 2014 als jüngste Nobelpreisträgerin ausgezeichnet wurde.