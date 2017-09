Jugend Musiziert : Junge Meister ihres Fachs

vergrößern 1 von 3 Foto: meisner-zimmermann (3) 1 von 3





erstellt am 09.Sep.2017 | 07:10 Uhr

Unter dem verheißungsvollen Motto „Begeistern ist einfach“ gab es am Donnerstagabend zum 23. Mal das Preisträger-Konzert „Jugend musiziert“ in Altenhof. Wie schon gewohnt, war der Konzertsaal im Kuhhaus voll besetzt, und alle warteten gespannt auf die musikalischen „Überflieger“ unter 20 Jahren. In der Tat waren die jugendlichen Instrumentalisten erst zwischen 15 und 19 Jahre alt und allesamt bereits kleine Meister ihres Fachs: Sie hatten im Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ schon auf lokaler wie auf Landesebene ihre Meriten erworben, schließlich auf Bundesebene erste und zweite Plätze belegt. Nun konnte man sie am Donnerstag also als handverlesene Bundespreisträger erleben.

Das Niveau war so hoch, dass man sich während des Konzertes fragte: Wo wollen diese jungen Menschen noch hin, wozu wollen sie demnächst noch an Universitäten studieren, was noch wollen sie dazu lernen? Die Begeisterung über so viel Können – gepaart mit jugendlich ungebrochener Anmut – entfachte heiße Stürme des Beifalls, heftiges Bohlen-Trampeln und Jubelrufe inklusive.

Christine Braun, Vorsitzende des Landesausschusses „Jugend musiziert“, moderierte gekonnt den Abend. Sie stellte „ihre“ Künstler gerne vor und dankte allen Eltern wie Lehrern für die ertragenen Strapazen auf dem Weg zum Erfolg ihrer Kinder. Ein besonderer Dank galt naheliegend dem Sponsor, seit 54 Jahren die Sparkassen-Finanzgruppe. Sie wurde von Sparkassendirektor Ulrich Boike vertreten. Er freute sich über das alljährliche „musikalische Heimspiel“, zeigte sich stolz auf inzwischen 23 Jahre mit Preisträger-Konzerten in Altenhof: „Das ist Engagement mit Bestand, gelebte gesellschaftliche Verantwortung – das fördern und unterstützen wir gern.“

Die ersten zwei auf der Bühne, die mit ihren an sich „nur“ zwei Geigen den großen Saal fluteten, waren Mette Jensen (19, Itzehoe) und David Moosmann (17, Flensburg). Was zunächst zart mit Bach begann, wurde ganz schnell musikalisch vehement. Holla – da war was los, und bei Louis Spohr ging’s erst recht und handfest zur Sache.

Benjamin Günst (15, Kiel), eigentlich Geiger, bewies am Flügel, dass er auch hier fantastisch ist – kaum zu formulieren, wie er argentinische Tänze wie „Danza del gaucho matrero“ von Ginastera so abfeierte, dass die Funken sprühten: harter Rhythmus und dunkles Blut zwischen allen Noten. Da hatten wohl alle bald das Atmen vergessen. Und selbst im Nachhinein blieb man lieber sprachlos.

Und doch – da kam noch ein jugendliches Erdbeben auf die Bühne. Mit Levy Petersen (inzwischen 19, Neumünster, zum dritten Mal in Altenhof), dem absoluten Schlagwerk-Akrobaten. Schon lange auf diesem künstlerischen Hochseil, beweist er immer wieder, wie man konzentriert, lachend und voll akustischer Überraschungen hunderte von Zuhörern zum Toben bringt. Einfach großartig.

Ein Chopin nach der Pause tat gut, und Pianist Moritz Heinrich (17, Kuddelwörde) kredenzte ihn gekonnt. Wie auch Swantje Janne Wittenhagen (17, Hamburg) mit ihrem begeisternden Harfenspiel alle verzauberte. Das Saxophon-Quartett mit Berit Engbers, Chiara Paulsen, Maria Piltschick und Lasse Schrank aus Lübeck brachte dann zum Ende noch alle ordentlich zum Lachen.

Genuss, Überraschung, Vergnügen – ein toller Abend.