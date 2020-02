DRK Winnemark : Julia Godbersen übernimmt als 2. Vorsitzende kommissarisch den Vorsitz

Der DRK-Ortsverein Winnemark sucht dringend einen neuen Vorsitzenden. Kathrin Brandt steht nicht mehr zur Wahl.

von Dirk Steinmetz

13. Februar 2020, 08:41 Uhr

Winnemark | Nun steht der DRK-Ortsverein Winnemark ohne Vorsitzenden da. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Victoria stand kein Kandidat für den Vorsitz des 68 Mitglieder starken Vereins zur Wahl. Amtsinhaberin Kathrin Brandt, ehemals Minners, stand bei der turnusgemäßen Wahl nicht mehr zur Verfügung. Julia Godbersen hat als stellvertretende Vorsitzende kommissarisch die Leitung übernommen. Klares Ziel des Ortsvereins ist es, den Posten des Vorsitzes wider zu besetzen.

„Es war keine ganz leichte Sitzung“, berichtet Godbersen im Gespräch mit unserer Zeitung. So stand nämlich noch vor der Vorstandswahl die Beratung über die Zukunft des Ortsvereins auf der Tagesordnung. Anlass für die Beratung war die Entwicklung der Mitgliederstruktur, die Beteiligung der Mitglieder an Angeboten und Veranstaltungen und letztlich fehlendes Engagement in der Dorfgemeinschaft. Um den Ernst der Lage zu verdeutlichen, hatte der Vorstand nicht nur die Mitgliederentwicklung in den letzen 40 Jahren präsentiert, sondern auch die Beteiligung an Blutspenden im Ort sowie die Beteiligung an DRK-Veranstaltungen. So war die Mitgliederzahl von 86 im Jahr 1999 auf nun 67 gesunken. Die Beteiligung an Blutspendenterminen sank von in der Spitze 117 in 1985 und 115 in 1997 auf nunmehr nur noch 54 im Oktober 2019. Ganz ähnlich die Entwicklung bei den Veranstaltungen, überall sank die Beteiligung nicht nur der Mitglieder, sondern auch der Bürger. So war der Kinderfasching 2018 mit 90 Kindern und 104 Erwachsenen eingestellt worden. Dort waren 1995 noch 157 Kinder und 125 Erwachsene gezählt worden. Oder beim Frühlingsnachmittag. 1999 zählte man 113 Teilnehmer, 2019 noch 25. Die Weihnachtsfeier des Ortsvereins war 1998 mit 88 Besuchern gut besucht gewesen, im Vorjahr kamen nur noch 21 Teilnehmer. Die Zahlen waren schon recht deutlich, so Godbersen, aber „wir haben Hoffnung für den Ortsverein.“

Anlass sind Ideen und Vorschläge, die die anwesenden 26 Mitglieder auf ausgelegte Karten bei der Versammlung schrieben. Der Vorstand hatte gefragt, welche Möglichkeiten und Ansätze es gebe, um das Interesse am DRK zusteigern. Ziel sei ganz klar, die Mitgliederzahl zu erhöhen und dabei vor allem wieder mehr junge Mitglieder zu gewinnen, sagte Godbersen. Als Ideen wurden beispielsweise genannt, Kinoabende zu veranstalten, Gymnastikkurse, auch als Sitzkurse zu organisieren und letztlich auch kreative Abende zu gestalten. Dabei gehe es nicht nur darum, Bürger für Angebote zu gewinnen, sondern auch die eigenen Mitglieder wieder stärken einzubinden, so Godbersen. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung will der Vorstand nun die Ideen sichten und prüfen, wie und was machbar sei. Der Vorstand hofft zugleich, dass ein Mitglied Interesse entwickelt, sich im Vorstand zu engagieren. Godbersen kündigte an, dass sie ihre Amtszeit, drei Jahre noch, als zweite Vorsitzende erfüllen möchte.

Bei den Vorstandwahlen wurde Antje Gloge als Schriftwartin wiedergewählt. Als zweite Beisitzerin gehört auch Anke Kübler dem Vorstand weiter an.

Geehrt wurde Christa Klein für 55 Jahre im DRK, Birgit Kabuth für 20 Jahre und Sonja Dammeyer für zehn Jahre.