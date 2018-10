Jugendtheater mit Zukunftsvision

Theater Grenzenlos präsentiert das Stück „Der Weichensteller“ im Carls / Bestandteil der Langen Nacht am 10. November

22. Oktober 2018, 18:38 Uhr

Revolution, ‚Make love, not war’, verrückte Shows und Leute, die glauben, dass das Paradies möglich sei – der Erfinder Rael hat viel gesehen, als er durch die Zeit reiste und dabei auf den Weichensteller traf, der die Weichen stellt, welche Richtung die Zukunft einschlägt. Und nun fragt Rael sich: „Lernen wir überhaupt aus unseren Fehlern, oder machen wir immer dasselbe, nur in einer anderen Verpackung?“ „Das Leben ist ein Mysterium. Du musst es nicht verstehen. Du musst es leben – Tag für Tag“, meint da jemand, den er auf seiner Reise trifft. „Warum sind wir hier?“, will Rael von ihm wissen. „Das ist einfach. Wir sind hier, weil die anderen hier sind. Hat ein Wissenschaftler gesagt: Einstein.“

„Ein Stück mit Zuhören und Tiefgang“ hatte Frank Arff den Zuschauern der Premiere des Stücks „Der Weichensteller“ des Theaters Grenzenlos am Wochenende im Carls versprochen – und das bekamen sie auch. „Die Menschheit muss jetzt aufwachen und sich endlich als Menschheit verhalten, als eine menschliche Familie. Sonst sehe ich schwarz für die Zukunft und vor allem für die Zukunft unserer Kinder“, nannte der Kulturschaffende die Botschaft hinter dem Stück. Er erzähle immer Geschichten, die einen Realitätsbezug haben, sagte er: „Es gibt bei mir kein Stück ohne Botschaft.“ Ihm sei es wichtig, dass die Kinder verstehen, dass die Zukunft von ihren Entscheidungen beeinflusst werde.“

Fünf Tage lang haben die 16 Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 bis 15 Jahren geprobt, bevor sie am Wochenende ihren großen Auftritt hatten. Organisiert hatte Frank Arff die Aktion mit Eckernfördes Kulturbeauftragter Andrea Stephan. Im Workshop bekam das Stück auch seinen letzten Schliff: Die Eckdaten hätten vorher festgestanden, 30 bis 40 Prozent seien aber bei dem Proben entstanden, berichtete Arff. Beim Workshop waren in diesem Jahr auch einige „Wiederholungstäter“ dabei. So wie der 15 Jahre alte Pepe Begier, der den Zeitreisenden Rael spielt. Der Eckernförder hat bereits zum vierten Mal bei der Aktion mitgewirkt. Einen dreieinhalb Seiten langen Text musste Pepe für seine Rolle lernen. Für ihn kein Problem: „Ich lerne den Text, während ich spiele“, berichtete er. Stellen, die ihm Probleme bereiten, lerne er dann zu Hause noch zusätzlich. Alles Übungssache, so Pepe, der auch beim Jugendclub des Landestheaters spielt. Ihm bringe es Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen und sich anders zu verhalten, als er es normalerweise mache. Das Stück hat ihm gefallen. Es sei wichtig, jetzt zu schauen, wo es in der Zukunft hingehen soll, sagte Pepe unserer Zeitung.

Und so entließen die Jungschauspieler die Zuschauer auch mit einigen Fragen: Wo möchten wir leben? In einer friedlichen Welt? In einer komplett sicheren? Oder in einer, die nicht kontrolliert wird? In einer Welt voller Perfektion? Oder wollen wir frei sein? Wollen wir in einer Welt leben, in der alle gleich sind? Oder in einer, in der jeder er selbst sein kann?

Wer das Stück „Der Weichensteller“ sehen möchte, hat dazu im Rahmen der „Langen Nächte“ am Sonnabend, 10. November, ab 17 Uhr in der Aula der Pestalozzischule noch einmal Gelegenheit.