Aktion Ferienspass Eckernförde : Jugendliche spielen Theater „Was ist Liebe“

Im Rahmen der Aktion Ferienspaß haben 14 Jugendliche unter der Spielleitung von Frank Arff eine gelungene Aufführung gefeiert.

20. Oktober 2019, 16:15 Uhr

Eckernförde | Manches im Eckernförder Kulturleben ist so gut, dass es Jahr um Jahr wiederholt wird. Das gilt auch für das „Theater Grenzenlos“, das seit geraumer Zeit aussagekräftige Stücke mit Kindern und Jugendlichen einstudiert und dann das Ergebnis einmal der Öffentlichkeit vorstellt. Spielleiter und Regisseur Frank Arff stellte auch diesmal Gedanken, Gefühle und Wünsche von und mit Eckernförder Jungen und Mädchen vor – unter dem Titel „Was ist Liebe“.

Auf Einladung der Eckernförder Kulturbeauftragten Andrea Stephan und nach ordentlich Werbung in den Schulen der Fördestadt meldeten sich auch diesmal 14 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren. Sie probten in den Herbstferien vom 14. bis 19. Oktober gut fünf Stunden am Tag und stellten am Sonnabendnachmittag das Ergebnis ihres Workshops vor.

Das Interesse war groß, und in der Aula der Pestalozzischule wurden Sitzplätze schnell Mangelware. Warum Frank Arff das Thema „Liebe“ wählte? „Weil ohne Liebe das Leben nichts ist!“ Dabei geht es der kleinen Theatergruppe nicht ausschließlich um die Liebe zwischen zwei Menschen – obwohl die schüchternen Annäherungsversuche zwischen zwei Youngsters amüsant dargestellt sind. Immerhin sind daraus in der Schlussszene sogar lachend Mama und Papa geworden – und das zweifelsfrei glücklich.

Liebe in Form von Vertrauen in der Gruppe – auch wenn man sich mal streitet – wird ebenso thematisiert, wie liebevolle Zuwendung und Hilfe, die einem kleinen Rollstuhlfahrer wieder auf die Beine helfen. Auch die Liebe einer Seemannsfrau, ihre Sehnsucht nach dem Partner und Vater ihrer Kinder werden dargestellt. Aber Liebe betrifft nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen, sie kann sich genauso stark der Natur, der Umwelt und einer glückhaften Zukunft zuwenden. Schließlich hat man das Theaterstück Greta Thunberg gewidmet und allen Menschen, die retten wollen, was noch zu retten ist. So wird auch die Geschichte von Julia „Butterfly“ Hill nachgespielt, die 1997 mit einer zweijährigen Sitzblockade in der Krone einen kalifornischen Mammutbaum vor dem Abholzen rettete. Frage ans Publikum: „Wenn Eltern ihre Kinder lieben, warum zerstören sie dann ihre Zukunft?“

So erlebte man wahre Geschichten und auch erfundene. Zu den wahren gehört der Filminhalt vom treuen Hund Hatchiko, der sein Herrchen noch jahrelang vom Bahnhof abholen will, obwohl der längst tot ist. Yannick Bünte verkörperte diesen Hatchiko so lebensecht, war in Bewegung und Köperausdruck so sehr erst fröhlicher, dann trauriger Hund, dass er die Herzen vieler Zuschauer eroberte. Man fühlte mit, als Vorleserin Lotta Ludwig die einsame Kreatur liebevoll tröstete und versuchte, ihm über seinen Abschiedsschmerz hinwegzuhelfen.

Diese Vorleserin war ohnehin besonders wichtig, hielt sie doch wie ein „roter Faden“ die unterschiedlichen Szenen zusammen. Sie las – ganz passend zu den einzelnen Geschichten – aus dem „Buch der Liebe“ Aphorismen, Kommentare und Zitate berühmter Menschen: „Die Liebe ist der Anfang, die Mitte, das Ende – weil sie aber unendlich ist, beginnt sie stets von vorne.“