Jugendforum in Ascheffel : Jugendliche mit guten Ideen

Skaten, chillen oder eSports – auch die Jugend hat Ideen fürs Amtsgebäude.

von Achim Messerschmidt

20. Juni 2019, 14:13 Uhr

Ascheffel | Die Jugend im Dorf will nicht alle Entscheidungen den Erwachsenen überlassen, auch sie hat Ideen für eine künftige Nutzung des Amtsgebäudes in Ascheffel, sollte eines Tages die Verwaltung in Groß Wittensee zusammengelegt werden und das Haus im Schulberg leer stehen. Bei einem Jugendforum erzählten zwölf Jungen und Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren, was sie so damit vorhätten.

Jannika Luu und Alexandra Blaschke von dem mit der Entwicklung einer Nutzungskonzeption beauftragten Beratungsunternehmen Höhn Consulting aus Kiel, führten durch den lebendigen Workshop, in dem die Teilnehmer das alte Amtsgebäude nach ihren Wünschen neu gestalten konnten. Die Palette der Wünsche war breit gefächert: von der Nutzung des Außenbereichs mit Grillplatz, Minigolf oder Skaterpark über Räume für Fitness, Chill-Out oder Nachhilfe bis hin zu eSports oder Bowlingbahn reichte die Ideenvielfalt.

Von dem Ideenreichtum und der Aktivität der jungen Bürger zeigte sich der Veranstalter begeistert. „So viel Kreativität hätte ich nicht erwartet“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Helmut Hagge. Die Ideen der Jugendlichen seien nicht nur kreativ, sondern fast alle auch realistisch umsetzbar.

Die Ergebnisse des Jugendforums fließen in die Gesamtkonzeption ein. Das nächste Bürgerforum zur Entwicklung der Nutzungskonzeption für das heutige Amtsgebäude in Ascheffel findet am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr im Alten Bahnhof statt. Alle Bürger sind eingeladen.

Auf der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche regte Ehrenbürgermeister Günther Petersen zu Beginn die Diskussion an, ob die Gemeinde Ascheffel einen Abzug der Verwaltung überhaupt so ohne weiteres hinnehmen möchte und wies auf einen mit der Amtsverwaltung bestehenden Vertrag hin. Der Gemeinderat kündigte an, darin Einblick nehmen zu wollen.

Warten muss die Gemeinde noch auf ihr Dörpsmobil. Etwa vier Monate beträgt die Lieferzeit für das Elektrofahrzeug, einen Renault Zoe. Der Auftrag dafür über rund 23.000 Euro wurde vergeben. Zudem soll eine Ladesäule aufgestellt werden, die Kosten: etwa 13.200 Euro. Das Projekt Dörpsmobil wird von der Aktiv Region Eckernförder Bucht mit 55 Prozent bezuschusst. Für das Aufstellen einer Stützwand (2800 Euro) und die Pflasterung von Parkflächen (4200 Euro) ist eine Förderung noch nicht sichergestellt.

Das Dörpsmobil soll von dem neu gegründeten Verein „För mien Dörp Ascheffel“ betrieben werden. Mitglieder können das Fahrzeug gegen Gebühr nutzen.