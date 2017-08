Bundestagswahl 2017 : Jugendbeirat beeindruckt die Finanzministerin: „Nicht der Standard“

vergrößern 1 von 1 Foto: schappert 1 von 1

Hoher Besuch in der Jugend-Lounge am Sportpark in Gettorf. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Die Grünen) stattete gestern Nachmittag dem Jugendbeirat im Rahmen ihrer Sommertour einen Besuch ab, um sich von den Jugendlichen einen Einblick in die Arbeit des Beirates geben zu lassen und um mit ihnen darüber zu sprechen, was sie motiviert und bewegt. Mit dabei waren auch Bürgermeister Jürgen Baasch (SPD) und Filmemacher Claus Oppermann, der den Jugendbeirat bei einem Film-Projekt begleitet hatte.

„Als Finanzministerin verbringt man anders als andere Minister ganz viel Zeit im Büro. Deshalb ist es für mich wichtig, in der Sommerpause raus aufs Land zu fahren“, sagte Monika Heinold zu Beginn des Treffens, bevor sie sich zunächst die Räumlichkeiten des Jugendbeirates am Sportplatz zeigen ließ. „Das macht uns schon stolz, dass wir unsere eigenen Räume haben“, sagte Beirats-Vorsitzender Jens (18).

Normalerweise zählt der Gettorfer Jugendbeirat sieben Mitglieder zwischen zehn und 18 Jahren, auf Grund der Ferienzeit konnten aber nur Jens, Eike (15), Liza (16) und Daniel (18) sowie „Dauergast“ Krischan (15) teilnehmen – das Treffen war auf Initiative des Finanzministeriums zu Stande gekommen, Gettorf war die fünfte von neun Stationen der Tour.

Vorsitzender Jens präsentierte der sichtlich beeindruckten Monika Heinold zunächst verschiedene Projekte des Beirates wie das Kino-Projekt und die Teenie-Disco im KuBiz oder das Geocaching-Projekt, zu dem mit Hilfe von Claus Oppermann der Film „Die moderne Schatzsuche“ angefertigt worden war. Besonderen Eindruck hinterließ auch die Aktion „Handyhilfe für Senioren“, im Rahmen derer die Jugendlichen älteren Menschen beim Umgang mit dem Smartphone helfen. „Eine solche Bandbreite an Projekten ist nicht der Standard“, lobte Monika Heinold.

Die schleswig-holsteinische Finanzministerin stellte viele Fragen, so wollte sie zum Beispiel wissen, ob der Jugendbeirat schon Kontakt zur Kommunalpolitik habe. Das konnte Jens bejahen: „Wir sind immer bei den Sitzungen des Sozialausschusses dabei.“ Diese seien aber schon etwas anderes als die Beiratstreffen. „Der Ablauf ist sehr formal, bei uns wird zwischendurch auch mal Quatsch gemacht“, meinte Daniel. Liza ließ wissen: „Ich kann mir definitiv vorstellen, mal Gemeindevertreterin zu werden.“

Außerdem wollte Monika Heinold von den Jugendlichen wissen, was aus ihrer Sicht anders laufen muss in der „großen Politik“. Da hatte der Jugendbeirat gleich mehrere Ideen: Mehr Kontinuität in der Bildungspolitik, verständlichere Wahlprogramme und weniger Bürokratie. „Und es wird zu viel geredet, aber zu wenig umgesetzt“, monierte Jens.

Anschließend zeigten die Jugendlichen und Bürgermeister Jürgen Baasch der Grünen-Politikerin die Aktivachse und die Grillhütte im Sportpark und machten einen kleinen Rundgang durch den Ort. „Beeindruckend, wie viele Projekte hier bereits initiiert und unterstützt wurden“, staunte Heinold. „Ich spüre, dass in der Gemeinde ein großes Interesse besteht, die Jugendlichen an der Politik zu beteiligen.“

