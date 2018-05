Jubelstimmung und Wunden lecken

Die Wahl kennt mehrere Gewinner und einen Verlierer / Außer SPD alle zufrieden

von shz.de

07. Mai 2018, 06:25 Uhr

Gute Stimmung bei der CDU, betretene Gesichter bei der SPD: Während die Christdemokraten um Katharina Heldt ihren eigenen Bierstand zur Wahlparty auf dem Rathausmarkt mitgebracht haben, saßen die Sozialdemokraten beim Rotwein in der Taverna Rhodos.

„Jetzt müssen wir die Dinge angehen, die wichtig für Eckernförde sind und möglichst zügig verlässliche Mehrheiten finden“, sagte Bürgervorsteherin Karin Himstedt und zählte auf: „Nooröffnung, Bahnhofsprojekt, Parkplätze.“ Als Grund für das gute Abschneiden der CDU nannte sie ein starkes Team, viel Schwung im Wahlkampf und mit Daniel Günther als Ministerpräsident nicht zuletzt Rückenwind aus Kiel. „Aber wir haben auch gute Arbeit geleistet, haben nur nicht immer die entsprechenden Mehrheiten bekommen.“ Für Katharina Heldt ist klar: „Wir haben den Wählerauftrag bekommen. Bei der nächsten Wahl müssen das Kino, die ersten Häuser der Nooröffnung und ausreichend Parkplätze stehen.“

Bei den Sozialdemokraten galt es, Wunden zu lecken. „Wir hatten zumindest gehofft, den Status Quo zu halten“, so SPD-Ortsvorsitzende Petra Neumann. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung im Straßenwahlkampf sei auch durchweg positiv gewesen. „Vielleicht war unser Profil nicht erkennbar, weil in der Ratsversammlung zu oft Einigkeit herrschte.“ Nicht zuletzt sei bei der SPD auf kommunaler Ebene auch immer der Bundes- und Landestrend entscheidend. „Das Hin und Her mit der Großen Koalition hat uns sicher nicht gut getan.“ Künftig werde in einer größeren Ratsversammlung die Entscheidungsfindung schwieriger, da mehr Menschen unter einen Hut zu bringen seien.

Deutliche Gewinner sind die Grünen: Sie konnten ihr Wahlergebnis fast verdoppeln und haben in mehreren Wahlbezirken die SPD überholt. „Die Leute sind mit unserer Arbeit zufrieden“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender Edgar Meyn. „Aber es ist auch ein Vertrauensvorschuss und Auftrag für die Zukunft.“

Mit rund 50 Prozent Stimmenzuwachs zeigte sich SSW-Fraktionsvorsitzender Rainer Bosse „recht zufrieden“. Für ihn war ein dritter Sitz in der Ratsversammlung wichtig. „Und dann steigern wir uns noch in den kommenden Jahren.

Und auch Bernd Hadewig von der FDP lächelte: „Vor fünf Jahren hatten wir noch 3,8 Prozent, jetzt über sieben“, sagte er. „Damit bin ich doch total zufrieden.“