Aus Afghanistan nach SH : Journalist Yasna Omer floh im Bundeswehrflugzeug vor den Taliban

Auch in der Sicherheit schweifen seine Gedanken immer wieder zurück in die Heimat und zu denen, die er zurücklassen musste. Er hat vor allem Angst um seine Schwester.

Bad Segeberg | Yasna Omer hat es geschafft. Er hat einen der wenigen Plätze in einem Bundeswehrflugzeug von Kabul nach Deutschland ergattert. In seiner Heimat wäre es für den 27-Jährigen, der bei einem Radiosender gearbeitet hat, gefährlich geworden. „Hätten sie mich gefunden, würde ich heute nicht hier sitzen“, sagt er in der Landesunterkunft in Bad Segeberg. Doch a...

