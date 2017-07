Musik : Joseph – ein Musical für Groß und Klein

vergrößern 1 von 1 Foto: Uhlenwinkel 1 von 1

Gettorf | Am kommenden Wochenende erzählen der Kinderchor St. Jürgen und der Jugendchor „Good news“ die biblische Geschichte von Joseph, der von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wird und dort am Hofe des Pharaos einige Abenteuer erlebt. Wird ihm dabei seine Fähigkeit helfen, Träume zu deuten? Und wird er seine Familie jemals wiedersehen und den Brüdern vergeben können?

Im Musical von Andreas Mücksch und Barbara Schatz erlebt das Publikum Josephs spannende und emotionale Reise in Spielszenen, Liedern und Bildprojektionen. Seit Anfang des Jahres haben Kinder- und Jugendchor für dieses Wochenende geprobt. Die über 40 jungen Sängerinnen und Sänger werdendabei von einer Instrumentalcombo aus Musikern der Region unter der Leitung von Kantorin Julia Uhlenwinkel begleitet.

Gleichzeitig wird in der St Jürgen-Kirche eine Bilderausstellung zur Geschichte von Joseph zu sehen sein. In den Bildern haben die Kinder des Kinderchores in einer Aktion mit Kunsterzieherin Monika Leippe ihre Eindrücke des Musicals auf Leinwand gebracht.

Die Aufführungen des Musicals „Joseph“ für kleine und große Gäste finden am Sonnabend, 8. Juli, um 17 Uhr, und am Sonntag, 9. Juli, um 15 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.



von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 04.Jul.2017 | 17:12 Uhr