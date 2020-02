Landjugend in Schwansen : Johanna Wieck und Dominik Behnke werden in Winnemark gewählt

Landjugend Schwansen wählt Johanna Wieck und Dominik Behnke zu neuen Vorsitzenden. Bauernolympiade für 2020 geplant.

von Dirk Steinmetz

10. Februar 2020, 14:02 Uhr

Winnemark | Die Landjugend Schwansen hat ihre neuen Vorsitzenden gewählt. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Victoria wurden als Vorsitzende Johanna Wieck und Dominik Behnke, als 2. Vorsitzende Lea Sophie Fülling und Mattes Busse sowie als 3. Vorsitzende Lena Andresen und Marvin Haß gewählt. Um die Kasse kümmert sich Tobias Lassen und zur Schriftwartin wurde Jessika Jöhnk gewählt.

Vorstand neu gewählt

Zuvor hatte die bisherige Vorsitzende Johanna Wieck in ihrem Jahresbericht auf die Veranstaltungen im Vorjahr geblickt und von schönen Erlebnissen berichtet. In diesem Jahr hat die Landjugend Schwansen eine Bauernolympiade, eine Kanutour, das Maibaum-Aufstellen und noch ein paar andere interne Veranstaltungen ins Auge gefasst.

Gäste sind Landjugend zu Veranstaltungen willkommen

Dazu sind immer gerne neue Gesichter willkommen, teilt die Jugend mit. Der neue Vorstand konnte die Gratulation der vier Bürgermeister aus Nordschwansen entgegennehmen. So wünschten Wilhelm Fülling, Frank Göbel, Arno Henkel und Dieter Olma der Landjugend viel Erfolg im neuen Jahr und wünschten sich zugleich eine auch weiterhin gute Zusammenarbeit.

Landjugendball mit Theater am 7. März

Die nächste Veranstaltung der Landjugend ist der Landjugendball am 7. März, 19.30 Uhr, im Gasthaus Nüser in Karby. Für das Theaterstück „Erik schall to'n Ernteball“ gibt es bei Johanna Wieck unter Tel. 0153/03 52 83 08 Karten im Vorverkauf. Restkarten gibt es ab 21 Uhr an der Abendkasse.