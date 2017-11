Neues Fahrzeug für Ahlefeld-Bistensee : Jetzt noch besser gerüstet

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Ahlefeld-Bistensee | Gerade als die Übergabe des neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) an die Freiwillige Feuerwehr Ahlefeld-Bistensee zelebriert werden sollte, öffnete der Himmel am Sonnabendvormittag seine Schleusen. So mancher Besucher sprach dabei von der „Taufe“ des neuen Fahrzeugs. Doch für die 25 aktiven Kameraden, die 13 Ehrenmitglieder und vier Jugendfeuerwehrleute war es viel mehr als das.

Am 7. Oktober 1991 ist das alte Fahrzeug übergeben worden, erinnerte Bürgermeister Detlef Kroll „Seit diesem Tag hat es zwar nur 16 216 Kilometer zurückgelegt, aber doch viele Einsätze und Übungen begleitet“, so Kroll weiter. Irreparable Mängel und ein weiter entwickelter Stand der Technik hätten eine Neuanschaffung nötig gemacht. Der Anteil der Gemeinde an dem fast 157000 Euro teuren Löschfahrzeug werde voraussichtlich 108 000 Euro betragen. „Es freut mich sehr, dass 28 Bürgerinnen und Bürger insgesamt 7759,90 Euro gespendet und einen tollen Beitrag zum Feuerschutz geleistet haben“, bedankte sich der Bürgermeister. „Ich bin sehr stolz, dass ich das neue Fahrzeug heute im Auftrag der Gemeindevertretung an die Wehr übergeben darf“, sagte Kroll und hofft, „dass mit der Bereitstellung auch die Motivation, in die Wehr einzutreten und sich aktiv am Feuerschutz der Gemeinde zu beteiligen, noch einmal steigt“.

Auch Wehrführer Karsten Petersen zeigte sich erfreut über die Neuanschaffung: „Die Indienststellung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ist für jede Feuerwehr, und auch für ihren Wehrführer ein ganz besonderer Anlass, der nicht alle Tage vorkommt“. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Tragkraftspritze, ein mit 600 Litern gefüllter Wassertank, eine Heckpumpe sowie insgesamt vier Atemschutzgeräte. „Da von den frühen Morgenstunden bis in den frühen Abend nicht viel Personal zur Verfügung steht, sollten die Arbeitsabläufe vereinfacht und das Bereitstellen von Löschwasser, Strom und Licht, wenn nötig von nur einer Person bewerkstellig werden können“, erinnerte Petersen an die Zielsetzungen aus dem Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde. „Nicht die Feuerwehr oder der Gemeinderat, nicht der Wehrführer oder Bürgermeister hat ein neues Auto gekauft, sondern wir alle, die Bürger von Ahlefeld-Bistensee.“

„So eine Fahrzeugübergabe ist Ausdruck , wie sich die Menschen in der Gemeinde gegenseitig helfen“, lobte der stellvertretende Kreiswehrführer Fritz Kruse. Nachdem am Morgen bereits viele Gäste die Gelegenheit nutzten, bestaunten am Nachmittag zum Tag der offenen Tür noch einmal etwa 100 Besucher das neue Löschfahrzeug. „Es war ein Kommen und Gehen“, freute sich Karsten Petersen über das große Interesse.