Karneval in Ascheffel : „Jeremy der Fitte“ und Carlotta Schlegel sind das Kinderprinzenpaar der Roten Kappen.

Das Geheimnis ist gelüftet: Beim Kinderkarneval stellte Prinz Jeremy seine Prinzessin vor.

von Achim Messerschmidt

10. Februar 2020, 08:45 Uhr

Ascheffel | Der Festsaal der Gaststätte wurde reichlich nach dem Motto „Karneval auf dem Bahnhof“ geschmückt. Rund 80 Marienkäfer, Superhelden, Feen, Piraten und Froschkönige tanzen und hüpfen mit ihren Eltern zur Musik. Dann erlischt die Musik. Es ist soweit. Höhepunkt des Nachmittags ist die Bekanntgabe der Prinzessin.

Ann-Katrin Meding

Die Kindergarde holt zunächst Kinderprinz „Jeremy den Fitten“ aus dem Nebenraum und begleitet ihn auf die Bühne. Im Hintergrund wird das Lied „Probier's mal mit Gemütlichkeit“ gespielt. „Eine Prinzessin soll mich zieren, um mit mir am Bahnsteig zu flanieren“, kündigte er an. In seiner Rede erinnert Jeremy sich daran, wie aufgeregt er war, als Kappen-Präsident Dirk Rathmann zu ihnen nach Hause kam und ihn fragte, ob er das Zepter übernehmen wolle. Er sagte sofort zu. Lange sei er auf der Suche nach seiner Prinzessin gewesen und von Tür zu Tür gegangen. Am Ende fand er sie. Aber so einfach wollte Prinz Jeremy nicht verraten, wer es sein würde.

Lachendes Gewusel auf der Tanzfläche

Es dröhnt Blaskapellenmusik aus den Lautsprechern, alle Gäste klatschen dazu. Die Kindergarde tritt erneut auf, ihr folgt eine selbstgebaute mannshohe Holzeisenbahn aus dem Nebenraum. Mit einem großen „Helau“ fährt die Ascheffeler Bimmelbahn ein. Prinz Jeremy bat alle Kinder sich vor eins von drei Abteilen zu stellen und mitzuraten, in welchem die Prinzessin sitzt. „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das Licht angeht“, ruft er und die Prinzessin steigt aus dem Zug. Es ist die Neunklässlerin Carlotta Schlegel. Beide freuen sich, den Nachmittag gemeinsam moderieren zu dürfen. Nach ihrer Büttenrede verließen sie die Bühne und tanzten ihren ersten Ehrentanz. Anschließend riefen sie alle Kinder zu sich und wirbelten Süßigkeiten durch die Luft. Ein lachendes Gewusel aus bunt bemalten Kindergesichtern tummelte sich um das Prinzenpaar. „Gemeinsam wollen wir nun mit euch feiern und tanzen“, riefen sie auf. Und die Tanzfläche war für alle eröffnet. Später hatte auch die Kindergarde ihren Tanzauftritt und wurde durch viel Applaus belohnt.