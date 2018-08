Auftritt im haby-Krog : Jens Wagner: Aus dem Kuhstall auf die große Bühne

Comedy op platt mit Jens Wagner im Haby-Krog

von Achim Messerschmidt

22. August 2018, 15:31 Uhr

Auf dem platten Land ist meist nicht viel los.Umso mehr muss man sich anstrengen, wenn man es auf Bretter, die die Welt bedeuten, schaffen möchte. Jens Wagner kommt vom Bauernhof und ist heute auf den großen Bühnen in Norddeutschland angekommen. Der 53-Jährige ist eigentlich Landwirt. In den vergangenen Jahren hat er sich in der plattdeutschen Unterhaltung einen Namen gemacht. Schon sein erster Auftritt 2008 mit dem Bühnenprogramm „Worüm ik noch een Fru afkregen heff“ wurde begleitet vom Fernsehsender RTL-Nord.

Am Sonnabend, 8. September, 19 Uhr , ist Jens Wagner zu Gast im „Haby-Krog“. Karten gibt es im Krog unter Tel. 04356/661.

„Ich möchte das Gefühl geben, das ist einer von uns". Das kommt an. Menschenverachtung und billiger Zynismus ist nicht sein Ding. Wagner spottet liebevoll und freundlich, am meisten über sich selbst. Aber auch seine Ehefrau und seine drei Kinder kriegen von Ihm auf der Bühne klare Ansagen zu hören. Wenn er loslegt ist alles in Bewegung, Arme, Beine und Mimik. Wie schnell ziehende Wolken huschen die Gesichtsausdrücke über sein Gesicht, nur mit dem Lachen spart er in in guter Clowns Tradition. Heute versorgt er nun noch die Pensionstiere seines Nachbarn. Für Wagner eine mutige aber wie sich gezeigt hat, richtige Entscheidung. Das Jahr 2014 brachte endgültig den überregionalen Durchbruch. Die erste Live-CD „Comedy op Platt“ kam auf den Markt. Im NDR Fernsehen ist Wagner als Kultmoderator „Wilhelm Wuttke“ bei vielen Landsendungen zu erleben.