„Jedes Opfer ein ungelebtes Leben“

von Redaktion Eckernförde

erstellt am 19.Nov.2017 | 11:22 Uhr

Um Frieden und Versöhnung drehte sich die Gedenkfeier zum gestrigen Volkstrauertag in Gammelby. Deutlich wurde das einmal mehr durch die internationalen Gäste, die den Weg in die Schwansener Gemeinde gefunden hatten. Neben einer Delegation der Marine aus Eckernförde waren auch Gäste aus Singapur zur Gedenkfeier erschienen.

Die jungen Marineoffiziere aus dem fernen Osten absolvieren eine neun- bis zehnmonatige Ausbildung am Eckernförder Standort. Schon seit ein paar Jahren dabei ist Mark Jenkins von der Royal Airforce, in Hohn als Auslandsoffizier bei der Luftwaffe stationiert und in Gammelby wohnend. Gemeinsam mit dem Gammelbyer Chor, Kindern aus der Gemeinde, den Gammelbyer Bürgern, Bügermeisterin Marlies Thoms-Pfeffer und dem Musikzug gedachten sie der Opfer von Krieg und Gewalt. Und das zweisprachig, denn die Gäste aus Singapur verständigten sich auf Englisch.

Kapitän zur See Joachim Brune ging in einer Ansprache noch einmal auf das Gedenken aller Opfer von Krieg und Gewalt in allen Ländern der Welt ein. „Die Anwesenheit der Partner heute hier macht das ganz deutlich“, betonte er. „Jedes Opfer ist ein ungelebtes Leben, ein vermeidbarer Tod.“ Gemeinsam mit der Bürgermeisterin erinnerte Brune an alle Opfer, an Männer, Frauen, Kinder, aber auch an die, die aufgrund ihrer Ausgrenzung, aufgrund von Krankheit oder Behinderung oder im Widerstand den Tod fanden.

„Unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung. Wir haben die Verantwortung für den Frieden“, appellierte Marlies Thoms-Pfeffer in ihrer Rede und betonte, dass es einer derartigen Erinnerung wie eines Volkstauertages bedürfe. „Versöhnung kann es ohne Erinnerung nicht geben.“

Nach der Kranzniederlegung und dem Singen der Nationalhymne waren die Gäste in den Gemeindetreff eingeladen.