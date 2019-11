„lANGSCHLAG eCKERNFÖRDE : Jeder Surfer erhält für die Strecke Eckernförde – Damp einen Messingknochen

Zum 47. Mal veranstaltete der Eckernförder Surfclub die Aktion, in der nicht um Zeit geht. Von 17 Teilnehmern erreichten neun den Zielhafen Damp

Eckernförde | Der November mit all seinen möglichen Witterungswidrigkeiten ist für den Eckernförder Surfclub der ideale Monat, um seine berüchtigte Aktion „Langschlag“ zu veranstalten. Unter den Surfern in ganz Norddeutschland gehört diese Aktion seit 47 Jahren zu den Highlights eines jeden Jahres.

Auch 2019 hatte der Club zu der 22 Kilometer langen Strecke Eckernförde – Damp geladen. 17 Surfer gingen jüngst an den Start. „Wir hatten aufgrund der geringen Windstärke und des Regens erschwerte Bedingungen“, sagt Organisator Thomas Schulz. Einige Teilnehmer hatten zu kurze Bretter und mussten deswegen mehr kämpfen als andere, so dass neun Surfer das Ziel Damp erreichten, während fünf in Langholz die Strecke beendeten.

Start war um 11 Uhr, die Wassersportler kamen zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr am Zielort an. Erstmals nahmen Jenny Bender (24) und Markus Bouhier (22) aus Groß Wittensee teil, die auch die Jüngsten waren. Die beiden surfen in der Bundesliga in einem Mainzer Club und waren vom „Langschlag“ restlos begeistert.

„Dabei geht es aber nicht um die Zeit“, erklärt Schulz, „sondern um ein Gemeinschaftserlebnis und um den Gruppenzusammenhalt.“ Als Anerkennung erhielt jeder Wassersportler einen 10 Zentimeter langen und breiten Messingknochen, in den Heinz Funk (85) zwischen Start und Ankunft Namen und Datum des Teilnehmers eingraviert hat. In den Spitzenzeiten nahmen über 100 Surfer am „Langschlag“ teil. Das Verteilen von Messingknochen beruht auf der ersten Veranstaltung im November 1971. „Damals schneite es und die sieben Surfer froren sehr, da sie Tauchanzüge trugen. Neoprenanzüge gab es damals noch nicht“, erklärt Thomas Schulz. Ihnen sei die Kälte so sehr in die Knochen gegangen, dass Karl-Christian Friedrich aus Kochendorf die Idee für den Messingknochen gehabt habe.

2020 ist der „Langschlag“ für den 24. Oktober geplant. Eine Mitgliedschaft ist für eine Teilnahme nicht nötig. „Jeder, der surfen kann und sich fit fühlt, kann mitmachen“, so Schulz (64), der die Strecke aus eigenen Erfahrungen kennt.

Sein Dank gilt ganz besonders der DLRG, die mit zwei Booten für die Sicherheit der Wassersportler sorgte.