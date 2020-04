Jeder kann ein Husky-Retter werden

Britta Dunker muss mit ihrem Husky-Team Hüttener Berge eine Zwangspause einlegen / Ines Boyens unterstützt mit Retter-Shirts

von Achim Messerschmidt

23. April 2020, 10:13 Uhr

Bistensee | Keine Kindergeburtstage, keine Ausflüge, keine Kurse – auch für Britta Dunker, ihre Tochter Fanny-Mo und die 26 Huskys hat die Corona-Pandemie dramatische Auswirkungen. Ihre Einnahmen brechen weg, die Rücklagen sind nahezu aufgebraucht. Antwort auf ihre Förderanträge hat sie noch nicht erhalten. Ein Gewerbe hat sie angemeldet.

Allein 1500 Euro für Futter benötigt sie jeden Monat. „Gerade jetzt beginnt die Saison für die vielen Aktionen mit den Hunden“, betont Britta Dunker, die zwar im steinburgischen Peissen wohnt, aber mit ihrem Husky-Team Hüttener Berge regelmäßig in der Region unterwegs ist und auch lange dort gelebt hat. Der Ochsenweg beispielsweise gehört immer zu ihren beliebten Trainingsstrecken.

Sich aufgrund der Notlage von einigen Hunden zu trennen, kommt für Britta Dunker nicht in Frage, sie und ihre Tochter würden gerne zurückstecken, aber die Hunde bleiben.

Unterstützung bekommt die Familie jetzt von Ines Boyens aus Bistensee, deren Sohn Marc Niklass (16) seit rund fünf Jahren bei Britta Dunker trainiert. Wer für das Husky-Team in der jetzigen Notlage spendet, bekommt ein ganz besonderes Dankeschön. Abhängig von der Höhe der Spende gibt es einen Becher, einen Kalender oder ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich bin ein Huskyretter des Pfotenreichs. „Pfotenreich“ – so nennt Britta Dunker ihr Quartier von Vier- und Zweibeinern. Abgebildet auf dem Shirt sind die Silhouetten der drei Huskys Fuchur, Anouk und Elim. „Einige sehr großzügige Spenden habe ich erhalten, aber auch kleinere Summe, wo Kinder ihr Sparschwein geknackt haben“, erzählt Britta Dunker. Die Spendenaktion wird über den Verein Huskysport organisiert.

Die Shirts bedruckt Ines Boyens in ihrer Werkstatt im Keller ihres Hauses in Bistensee. Vor allem für ihre Familie und Freunde lässt sie sich immer schöne Drucke und Motive einfallen, jetzt will sie ihrer Freundin helfen. „Sie sagt Bescheid, nennt mir Größe und Farbe, später holt sie die Shirts dann aber und verteilt sie“, erzählt die Bistenseerin. Fünf Shirts hat sie bislang erstellt, sie hofft natürlich, dass es mehr werden, denn jedes Shirt bedeutet auch Unterstützung für das Husky-Team.

Seit 20 Jahren beschäftigt sich Britta Dunker mit Huskys. Was sie zunächst als Hobby begann, hat sie im Laufe der Jahre zur Schlittenhundeschule ausgebaut. Mittlerweile macht sie auch Huskysport und trainiert Kinder und Jugendliche für Schlittenhunderennen, die schnell erfahren, was die Faszination dieser Rasse ausmacht. Sie beherbergt vermutlich das größte Familienrudel der Welt. Sogar ein Fotoshooting am Hamburger Elbstrand für ein Musikvideo mit der englischen Rockband Deep Purple hat es bereits gegeben.

>www.husky-team.de

>Tel. 0176/62104154

>www.huskysportev.de

Spendenkonto: IBAN: DE 56212900160094294761, Stichwort: Huskyretter.