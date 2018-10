Jubiläumsaktion in Eckernförde : Jeder Haarschnitt für einen guten Zweck

„Conny’s Frisurenland & Kosmetik“ feiert am 3. November 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird die Aktion „Haare schneiden gegen Spenden“ zugunsten der Kinderaugenkrebsstiftung angeboten.

Eckernförde Die Elefantendame Elli scheint sich in dem Sessel in „Conny’s Frisurenland & Kosmetik“ äußerst wohl zu fühlen. Das Maskottchen der Kinderaugenkrebsstiftung (KAKS) macht Werbung für den Jubiläumstag des Friseursalons im Ochsenkopf 6 – am Sonnabend, 3. November, feiert Inhaberin Cornelia Tümmler ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. „Und das muss gefeiert werden. Schließlich bin ich die Hälfte meines Lebens als Chefin eines Friseurgeschäfts tätig“, sagt die 50-Jährige. Auf Geschenke verzichtet sie ganz bewusst. Stattdessen haben sie und ihre Mitarbeiterinnen sich für einen Aktionstag zugunsten von Kindern entschieden. Die Wahl fiel auf die Kinderaugenkrebsstiftung, die in Eckernförde durch KAKS-Vorstandsmitglied Dietmar Ruhfus bekannt wurde. „Wir schneiden Haare gegen Spenden“, verrät Cornelia Tümmler. Um 10 Uhr geht’s los. An diesem Tag werden nur Trockenhaarschnitte angeboten, um möglichst viele Kunden bedienen zu können. „Eine tolle Idee“, so Dietmar Ruhfus, der am 3. November auch selbst vorbeischauen möchte und versichert, dass jeder gespendete Cent bei der Stiftung und den betroffenen Kindern ankommt. Um eventuelle Wartezeiten zu verkürzen, werden Waffeln, eine Tombola (gegen eine Spende) und Live-Musik angeboten. Bis 16 Uhr wollen die Friseurinnen so viele Haare wie möglich schneiden.