Interview zum 2. globalen Klimastreik : „Jeder bekommt die Folgen zu spüren“

Die Eckernförder Klimaschutzmanagerin Manina Herden warnt vor einem leichtfertigen Umgang mit der Klimakrise und plädiert für lokale Gegenmaßnahmen

von Gernot Kühl

18. September 2019, 15:29 Uhr

Wie haben Sie als Klimaschutzmanagerin auf die Empfehlung des Umweltausschusses reagiert, in Eckernförde keinen Klimanotstand auszurufen?

Manina Herden: Ich habe das als demokratische Entscheidung zur Kenntnis genommen. Unabhängig davon muss das Thema Klimaschutz priorisiert und progressiv angegangen werden. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe.



Halten Sie die Bezeichnung „Klimanotstand“ für richtig gewählt? Im Zweifel bewirkt der dramatisch klingende Begriff in der Diskussion doch das genaue Gegenteil: Klimanotstand? Den gibt es hier nicht, also lassen wir`s!

Der Klimanotstand ist eine Anerkennung der globalen Klimakrise als existentielle Bedrohung, die das Bestehen der menschlichen Zivilisation über 2100 hinaus gefährdet. Es gibt ihn überall. Ansonsten würde man behaupten, den Klimawandel gäbe es nur an bestimmten Stellen der Erde. Es ist aber ein globales Phänomen, welches lokale Auswirkungen hat. Es bekommt jeder die Folgen zu spüren, auch die Eckernförder. Der Klimawandel macht ja nicht an Stadt- oder Landesgrenzen halt. Wir haben nur eine Atmosphäre und Erde für uns alle. Ausrufung des Klimanotstands ist für mich außerdem eine Form der Anerkennung gegenüber den Menschen in den Entwicklungsländern. Stichwort Klimagerechtigkeit: Es trifft diejenigen am schlimmsten, die am wenigsten zu der Krise beigetragen haben. Klimaschutz ist für mich deswegen auch eine moralisch-ethische Verpflichtung. Die Dramatik der Klimakrise wird oft heruntergespielt, weil wir sie hier in Mitteleuropa mit Zeitverzögerung erleben. Bis wir die Folgen unseres Handels in ähnlich dramatischer Weise zu spüren bekommen wie in den Entwicklungsländern, wird es zu spät sein, um noch etwas dagegen tun zu können.



Warum ergibt es Ihrer Meinung nach Sinn, selbst in Eckernförde den Klimanotstand auszurufen? In vielen anderen Regionen der Welt ist die Lage doch deutlich schlechter, da müsste doch viel eher angesetzt werden.

In vielen Regionen der Erde haben die Menschen größere Probleme, sich an den Klimawandel anzupassen. Wo das Leben vorher schon sehr schwierig war, wird es nun unmöglich. Eckernförde startet als Stadt in einem Industrieland der gemäßigten Zone einfach aus einer besseren Ausgangsposition heraus. Aber auch hier wird es ungemütlicher. Klimaschutz muss zudem in den Ländern betrieben werden, die den Klimawandel hauptsächlich verursachen. Dort ist der Hebel größer - und da ist Deutschland nun mal unter den Top-10-Kandidaten.

Zudem suggeriert diese Frage, dass wir in Eckernförde vom Klimawandel nicht betroffen sein würden, aber das sind wir. Aktuelles Beispiel: Die Apfelernte wird in Deutschland dieses Jahr durch die Spätfröste und Hagelschäden deutlich geringer ausfallen als üblich (Verschiebung der Vegetationsperiode). Die Zahl der Tropennächte und die Dauer und Anzahl von Dürren steigt auch hier, was insbesondere für die ältere Bevölkerung ein Gesundheitsrisiko darstellt (Temperaturerhöhung und Verschiebung der Niederschläge). Dass der Meeresspiegelanstieg für die Eckernförder Innenstadt problematisch ist, muss ich denke ich nicht ausführen…

Man muss sich außerdem meiner Meinung nach zuerst an die eigene Nase fassen. Wie soll man denn auf kommunalpolitischer Ebene anderenorts Klimaschutz betreiben?

Wenn der Klimanotstand vielleicht doch noch ausgerufen werden würde – welche Folgen hätte das konkret für Eckernförde? Könnten dadurch beispielsweise Investitionen in Projekte oder Bauvorhaben gefährdet werden?

Das kann die Eckernförder Politik komplett selbst bestimmen und ausgestalten. Als Teil der Verwaltung könnte ich lediglich Vorschläge zum Vorgehen erbringen. Dann wäre mein Vorschlag, einen Fragebogen zu erarbeiten, der erstmal recht einfach gehalten wird:

> Auswirkung auf das Klima? ja ( positiv oder negativ) oder nein?

>Wenn negativ: Sind klimafreundlichere Alternativen bekannt? Ggf. Konsultation Abteilung Klimaschutz.

>Wird von der klimafreundlicheren Alternative abgewichen (Abwägungsprozess)?  Ja: schriftliche Begründung oder Ausnahmegenehmigung.

Der Fragebogen könnte bei allen zukünftigen Projekten oder Entscheidungen zur Anwendung kommen.

Beispiel Nooröffnung: Ganz konkret, wie würde sich dort der ausgerufene Klimanotstand auf die Planung, den Bau und den Betrieb auswirken?

Unter Umständen gar nicht. Bei bestehenden Projekten wie der Nooröffnung könnte man aber natürlich trotzdem die klimafreundlicheren Varianten innerhalb des Projekts wählen. Man könnte auch nach Komplexität oder Größe des Projekts/der Entscheidung staffeln. Es hilft ja nichts, wenn bei jeder Kleinigkeit eine komplette Ökobilanz erstellt werden muss. So wäre eine quantitative Abschätzung nur bei Projekten ab einer Kostenschwelle XY nötig. Unterhalb dieser Schwelle würde dann eine qualitative Abschätzung mit schriftlicher Begründung ausreichen. Über den Abwägungsprozess würden auch weiterhin nicht so klimafreundliche Projekte möglich sein. Sie würden dann aber einer expliziten schriftlichen Begründung oder einer Ausnahmegenehmigung durch die Politik bedürfen. Das wären meine Ideen, wie man den Klimanotstand in der Praxis hätte umsetzten können. Aber beim Klimaschutz (mit oder ohne Notstand) sitzt sowieso die Politik an den Reglern, nicht die Verwaltung. Der Politik steht es frei, den Klimaschutz zu priorisieren und dies dann nach eigenen Wünschen auszugestalten. Und da wir in einer Demokratie leben, liegt die Entscheidung im Endeffekt bei den Bürgerinnen und Bürgern.



Wo sehen Sie in Eckernförde konkreten Handlungsbedarf, um klimafreundlicher oder sogar klimaneutral zu werden?

Insbesondere im Bereich Verkehr hat Eckernförde viel Potenzial. Ein Anteil Fahrradfahrer von 40 Prozent und mehr ist machbar, das zeigen andere Städte. Eine gute Fahrradinfrastruktur würde die Verkehrslast und den Parkdruck verringern, die Lebensqualität der Menschen vor Ort verbessern und Eckernförde als Tourismusdestination noch attraktiver machen.



Kann Eckernförde es schaffen, bis 2030 klimaneutral zu werden?

Laut dem Wirtschaftsökonom und Club of Rome-Mitglied Graeme Maxton: ja! Wir haben schon jetzt alle Techniken parat, um unsere Gesellschaft weltweit vollständig unabhängig von fossilen Rohstoffen zu machen. Dafür müssten wir lediglich den gleichen Betrag in Klimaschutz und Energieeffizienz investieren, welchen wir global momentan für Waffen ausgeben. Ob Eckernförde es schafft, klimaneutral zu werden, hängt im Wesentlichen von seinen Bürgerinnen und Bürgern ab sowie von der von ihnen gewählten Kommunalpolitik.

Wie wäre der Klimawandel ihrer Meinung nach global zu managen und eine Klimakatastrophe zu verhindern?

Die Industrieländer müssen ihren ökologischen Fußabdruck und ihren CO2-Ausstoß von wirtschaftlicher Leistung entkoppeln, wie es Schweden mit nur 3,8 t CO2/Person und Jahr vormacht. Deutschland liegt bei durchschnittlich 11 t CO2/Person und Jahr. Außerdem muss in den westlichen Gesellschaften klimafreundliches Verhalten die soziale Norm werden. Heutzutage werden Sie empört angeguckt und gerügt, wenn Sie in der Bahn oder im Restaurant rauchen. Genauso muss es mit Kurzstreckenflügen, Kreuzfahrten, Einwegartikeln, SUVs, massivem Fleischkonsum, der Verwendung von Torf und Pestiziden etc. werden. Klimafreundliches Verhalten muss sozial belohnt und gefördert werden.



Ihre Einschätzung: Schafft die Menschheit die Kehrtwende?

Die Menschen sind zu erstaunlichen gesellschaftlichen Wandlungen in kurzer Zeit fähig. Denken Sie nur an den Fall der Mauer oder das offizielle Ende der Apartheid in Südafrika. Irgendwann ist damals das Fass für die Menschen übergelaufen. Ich hoffe, dass etwas geschieht, was die Menschen wachrüttelt und diesen gesellschaftlichen Wandel hervorbringt. Ich denke, die Fridays for Future-Bewegung hat das Potential dazu. Geht der Wandel dann einmal los, kann das mitunter sehr schnell gehen. Ich empfehle als Lektüre: Graeme Maxtons Buch: Change! Das liegt als Präsenzexemplar auch in der Ausstellung zu Plastikalternativen im Ostsee Info-Center aus.