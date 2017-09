Nicht überfordern – Gesund bleiben : Jede Familie soll für sich entscheiden

vergrößern 1 von 2 Foto: Karkossa-Schwarz 1 von 2

Eckernförde | Mit beiden Beinen im Beruf stehen, die Kinder erziehen, fürs tägliche Mittagessen sorgen, sich sozial in der Kita oder in der Schule engagieren, die kranke Schwiegermutter pflegen – die Rolle der Frau erlebt gerade eine rasante Entwicklung, die zunehmend auf Kosten der physischen und psychischen Gesundheit der Frauen geht. „Viele Frauen zerbrechen an den Belastungen. Die Krankheitszahlen sind landesweit enorm gestiegen“, sagt Dr. Christiane Kaiser von der Beratungsstelle Frau & Beruf in Rendsburg. Während das Rollenmuster in der Familie vor 30 Jahren noch klar die Aufgabenverteilung von Frauen und Männern in der Familie vorgab, – Frauen waren für Kinder und Haushalt zuständig, Männer nahmen die Rolle des Ernährers ein – gibt es diese in der Form nicht mehr. Frauen erleben sich heute anders und planen nach der Kinderpause verstärkt den Wiedereinstieg in den Beruf.

Beratungen, neue Denkansätze und Perspektiven bieten, Lösungsansätze aufzeigen – das ist das Ziel eines Netzwerkes, das die Gleichstellungsbeauftragten der drei Ämter im Altkreis, Nina Jeß (Schlei Ostsee), Bibeth von Lüttichau (Hüttener Berge) und Anja Fiebelkorn (Dänischer Wohld) sowie Dr. Christiane Kaiser von der Beratungsstelle Frau & Beruf Rendsburg und die Leiterin der Kita Borby, Ute Heyn, gemeinsam aufbauen. Unter dem Motto „Frau, Gesundheit und Beruf“ haben sie ein Projekt gestartet, das nachhaltige Entwicklungen im Bereich der Familie anschieben möchte, um Stress abzubauen und individuelle Lösungen zu finden.

Zur ersten Impulsveranstaltung mit der Erziehungsberaterin Eva Kessler zum Thema „Das Familienkonzept – Praktisches Handwerkszeug zur Verteilung der Aufgaben in der Familie“ kamen weit über 100 Interessierte – darunter auch einige junge Männer. „Ich habe von den Eltern viele positive Rückmeldungen bekommen, viele haben sich in Kesslers Vortrag wiedererkannt“, sagt Ute Heyn.

Das treffe nicht nur auf viele Frauen zu, sondern auch auf viele junge Väter. „Die knackigen Fragen kamen von den Männern“, so Dr. Christiane Kaiser. Viele junge Väter wollen heute ihre Vaterrolle wahrnehmen und ihren Teil der Kinderbetreuung leisten. Zwar wollten die Frauen aktive Väter, ließen aber gleichzeitig die Kinder nicht wirklich los – eine Situation, die Nährboden für Konflikte schaffe. „Ich glaube, wir haben mit der Veranstaltung eine Selbstreflexion angestoßen“, sagt Anja Fiebelkorn. Auch Nina Jeß zieht eine postive Bilanz: „Wir haben mit der Veranstaltung anscheinend den richtigen Nerv getroffen.“

Die zahlreichen Rückmeldungen von Eltern zeigten, dass eine prozesshafte Arbeit vor ihnen liege, erklärt Bibeth von Lüttichau, zwar lautete der Titel „Frau, Gesundheit und Beruf“, aber das Projekt beziehe die gesamte Familie ein. „Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem“, macht von Lüttichau deutlich. „Unser Ziel ist es, den Druck aus den Familien zu nehmen. Jede soll für sich entscheiden, welche Lösung für sie die richtige ist“, sagt Jeß.

Eine positive Veränderung habe es in der Elternschaft gegeben, nimmt Ute Heyn unter ihren Kita-Eltern wahr. „Die gegenseitige Akzeptanz der Familienmodelle ist gestiegen – ob die Frau berufstätig ist oder ob sie sich ausschließlich um Haushalt und Kinder kümmert.“ Um das Projekt „Frau, Gesundheit und Beruf“ nachhaltig voranzubringen, sind 2018 neue Veranstaltungen geplant. Um Ernährung unter dem Thema „Gemeinsam essen macht Familie stark“ lädt das Netzwerk am 26. Januar (15.30 Uhr) in die Kita Borby (Pastorenweg 1) ein. Für eine kostenlose Kinderbetreuung ist gesorgt. Unter dem Thema „Familie ist, wenn jemand Zeit für mich hat“ wird am 26. März erneut mit Eva Kessler über den Stressabbau in Bezug auf den Familienkalender diskutiert. Beginn ist um 20 Uhr im Groß Wittenseer Hotel Schützenhof.

Um die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf zu verbessern und Alternativen aufzuzeigen, möchte das Netzwerk Firmen und Betriebe im Altkreis ermutigen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Eine Informationsveranstaltung vor den Sommerferien 2018 soll Arbeitgebern neue Impulse geben.