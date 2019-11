Jungmannschule Eckernförde : Jazz-Nachwuchsmusiker aus dem ganzen Land begeisterten mit ihrem Können

Das Landes-Jugend-Jazz-Orchester gastierte am Donnerstag in der Jungmannschule. Als Warm-Up trat die schuleigene Band Brass Report auf.

22. November 2019, 18:19 Uhr

Das Landes-Jugend-Jazz-Orchester (LJJO) ist auf Tour in Schleswig-Holstein und stattet einigen Schulen im Lande Besuche ab. Naheliegend, dass es Schulen mit eigener Band sind, die in den Genuss eines musikalischen Zusammentreffens kommen. Der Landesmusikrat hatte die Jungmannschule in Eckernförde mit ihrer guten Band „Brass Report“ ausgeguckt.

So stand der Donnerstag im Gymnasium ganz im Zeichen von Musik, von Jazz. Tagsüber hatten man gemeinsam geprobt, und der Eckernförder „Brass Report“ schwärmte noch abends von dem vielen Know-how, den vielen Tipps, die sie von ihren renommierten „Kollegen“ bekommen hatten.

Als guter Gastgeber eröffnete „Brass Report“ abends auch das Jazzkonzert – unter Leitung von Joachim Prechtl, der für Mattheus Beinling eingesprungen war.

Nach vier beeindruckenden Titeln gaben sie jedoch die Bühne frei für das „LJJO“. Das stürmte los, war mit Temperament und musikalischer Leidenschaft überhaupt nicht zu bremsen. Man erkannte in ihnen die Überflieger, die mit „Kapitän“ Dr. Jens Köhler (Kiel) alles Alltägliche schnell hinter sich gelassen hatten.

Mit atemberaubender Professionalität hatten sie den Jazz im Blut, den jeweiligen Rhythmus bis in die Fuß – und Fingerspitzen, ihre Instrumente voll im Griff. Als Glanzpunkt kam noch die eigene Freude am Spiel, am Zusammenklang, am Gelingen dazu. Die Soli von Tenor-Saxophon, Klavier, Gitarre, Trompete und Posaune sorgten in der vollbesetzten Aula noch für besonders begeisterte Beifallsstürme – Jubelrufe, Pfeifen und Füßetrampeln gab’s inklusive.

Das war nicht zu steigern? O doch, denn mit Sängerin Lilly Petersen kam noch ein überaus heller Stern dazu. Ihre reife Stimme, ihre Ausdruckskraft, gepaart mit kurzen Anmoderationen und Infos zu Text und Hintergründen – das alles zusammen mit ihrem Erscheinungsbild machte ihren Auftritt rund.

„One trick pony“ bekam besonderen Beifall. Aber die Freude war gepaart mit Wehmut, denn es war ihr letzter Auftritt mit diesem Orchester. Sie verabschiedete sich nach drei Jahren, denn im „LJJO“ gibt es feste Regeln: Jugendliche sind dort nicht älter als 25. Die aktuell 22 Orchestermitglieder sind im Durchschnitt zwischen 17 und 20 Jahre alt, Schüler und Studenten. Sie mussten zu Beginn eine Aufnahmeprüfung bestehen. Sie bleiben drei bis vier Jahre, proben 3 bis 4 Wochen im Jahr im Nordkolleg, Rendsburg. Alles geschieht unter den Fittichen des Landesmusikrates. Ihr engagierter Manager, Begleiter, Organisator ist Arvid Maltzahn. Stolz berichtet er: „Viele Ehemalige aus unserem Orchester sind inzwischen namhafte Jazzer geworden.“

Aber auch jetzt sind sie bereits umwerfend gut, ganz gleich ob sie Oldtime Jazz, Swingtitel spielen oder aktuellen Strömungen folgen.