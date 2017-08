Jazztage : Jazz mit Ehrenbürgern aus New Orleans

vergrößern 1 von 3 Foto: Echos of Swing 1 von 3

Eckernförde | In diesem Jahr findet zum 28. Mal die Veranstaltungsreihe „Jazz im September“ statt. Veranstalter ist die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde, los geht es am Freitag, 1. September, um 19 Uhr im Regionalen Bürgerzentrum (VHS) in Büdelsdorf, wenn dort die Jazzband „Echoes of Swing“ auftritt. Ein zweiter Auftritt der Gruppe aus Bochum folgt am Sonnabend, 3. September, um 19 Uhr im Technik- und Ökologiezentrum in Eckernförde.

Die Konzerte der gefragten dänischen Jazzband „Vestre Jazzvaerk“ am Freitag, 8. September, im Freilichtmuseum Molfsee und am Sonnabend, 9. September, im Jazzladen Hanerau-Hademarschen, beginnen jeweils um 20 Uhr.

Echoes of Swing konzertieren seit fast 20 Jahren in unveränderter Besetzung. In jüngster Vergangenheit wurde das Ensemble vom US-Magazin Downbeat ausgezeichnet und erhielt in Paris den „Prix de l’Académie du Jazz“ und den „Grand Prix du Disque de Jazz“ sowie hierzulande den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Zwei Bläser, Schlagzeug und Piano. Diese in der Jazzgeschichte einzigartige, kompakte und wendige Formation erlaubt größte harmonische Flexibilität und bietet Freiraum für agiles, feinnerviges Zusammenspiel. Die vier Musiker Colin T. Dawson (Trompete, Gesang), Chris Hopkins (Saxofon), Bernd Lhotzky (Piano) und Oliver Mewes (Schlagzeug) schöpfen aus dem Fundus des swingenden Jazz von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin, dabei immer auf der Suche nach dem Verborgenen, dem Exquisiten. Die zeitgemäße Aufbereitung eines abwechslungsreichen Repertoires und nicht zuletzt die humorvolle Moderation und spontane Bühnenpräsentation machten das Ensemble schon bald zur Attraktion vieler Festivals und etablierten es an der Spitze der internationalen klassischen Jazzszene. Die musikalische Entwicklung der Band ist mittlerweile auf acht CDs dokumentiert.

Vestre Jazzvaerk zählt zu den gefragtesten Jazzbands in Dänemark. Der Stil und Sound ist ureigen, bestimmend und swingend zugleich, jedoch ohne Bindung an bestimmte Vorbilder, trotzdem ist die Band von den großen Namen des Jazz inspiriert. Das Repertoire umfasst die New Orleans-Klassiker über Chicago/Dixieland bis hin zum Swing. Die Band wurde Mitte der 1970er Jahre in Ribe von Mitgliedern der früheren Storyville Stompers gegründet. Der internationale Durchbruch erfolgte 1982 durch die Teilnahme am einem Wettbewerb für Amateur-Jazzbands in Dunkerque (Frankreich). Hier gewann Vestre Jazzvaerk nicht nur den ersten Preis für die beste Jazzband, sondern gleichzeitig den Solistenpreis. Die heute wohl höchste Auszeichnung für eine Band erhielt Vestre Jazzvaerk 1989 durch den Bürgermeister von New Orleans, Sydney Barthelemy, der die dänischen Musiker zu Ehrenbürgern der Stadt New Orleans ernannte.

>Eintrittskarten im Vorverkauf sind unter anderem in der Geschäftsstelle der Eckernförder Zeitung zu erhalten.

