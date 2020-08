Liebe an der Ostsee : Jane Hell hat ihren ersten Roman Fischbrötchen und Zuckerstreusel“ veröffentlicht

Der Roman spielt in Eckernförde – in einem Strandcafé und auf einer blaue Badeinsel in der Ostsee.

Eckernförde | Schon als Kind hat Anni das Café an der Eckernförder Strandpromenade, unweit des DLRG-Häuschens und auf Höhe der blauen Badeinsel in der Ostsee, in ihr Herz geschlossen. Dort hat die Berliner Studentin bei ihrer Tante Rieke jeden Kindersommer verbracht. Als der Anruf ihrer Mutter kommt, sitzt Anni (Mitte 20) verheult zwischen Pizzakartons und Masterarbeit an ihrem Großstadtschreibtisch – ihr Freund Paul hat sie nach drei Jahren betrogen. „Fischbrötchen und Zuckerstreusel“ heißt der erste Roman von Jane Hell, der seit Wochen bei Amazon auf der Bestsellerliste steht. Wer ihn gelesen hat, kann die Eckernförder Promenade nicht mehr entlang gehen, ohne nach Anni und dem Café Ausschau zu halten – so viel Lokalkolorit steckt zwischen den 264 Seiten. Tante Rieke muss nach Damp in die Reha-Klinik, und das Strandcafé braucht in der Hochsaison dringend Annis Unterstützung. Und so fährt sie kurzentschlossen an die Ostsee, um als Hilfe im Café einzuspringen. Mit dem Koch Kjell muss sie sich die Wohnung über dem Café teilen – Anni bekommt Bauchkribbeln. Aber dann erscheint Paul aus Berlin plötzlich auf der Bildfläche. 18 Jahre hat die Autorin (40) mit Mann und vier Kindern in Bayern gelebt – seit eineinhalb Jahren wohnt die gebürtige Schleswig-Holsteinerin in Eckernförde. Ihre Liebe zu Norddeutschland, seinen Menschen und zur Ostsee ist in jedem einzelnen Satz zu spüren. „Es ist ein Liebesroman“, so Jane Hell. In seiner Leichtigkeit und Frische eignet er sich gerade jetzt wunderbar im Sommer als Lektüre am Strand – mit Eis oder Fischbrötchen als Stärkung. Der Untertitel „Fördeliebe 1“ lässt auf eine Fortsetzung hoffen.

Jane Hell: „Fischbrötchen und Zuckerstreusel“, Fördeliebe 1, Verlag Books on Demand, 2020.

Preis 9,99 Euro