Carls in Eckernförde : Jam-Night mit „REAmade“

Bei der ersten Jam-Night in der neuen Saison tritt am 17. Oktober die Rea-Garvey-Tributeband im Carls auf.

von Arne Peters

13. Oktober 2019, 15:57 Uhr

Eckernförde | Die Jam-Night geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 17. Oktober, beginnt wie immer am dritten Donnerstag im Monat die mittlerweile achte Saison. Der Eintritt ist frei.

Bei der Jam-Night können Musiker, Künstler, Lyriker oder auch ganze Chöre ganz spontan auf der Bühne des Carls ihre Kunst darstellen. Im Vordergrund steht der Spaß, Geld fließt keines. Als Motivationshilfe tritt jedesmal eine andere Eröffnungsband auf, diesmal begrüßt der Verein „Muckemacher“ als Veranstalter um 19.30 Uhr „REAmade“, die erste und einzige Rea-Garvey-Tributeband.

Rea Garvey ist derzeit der wohl beliebteste Ire der Deutschen. Mit seinen Liedern begeistert er seine Zuhörer seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten, im vergangenen Juli auch live am Eckernförder Südstrand.

REAmade bringt die Musik und die Stimmung dieser Auftritte mit großer Leidenschaft und Energie auf die Bühne. Ganz dem Vorbild entsprechend, gibt es kurze unterhaltsame Statements. Die erfahrenen Musiker erschaffen mit authentischen Sounds, mehrstimmigem Gesang, einem am Original orientierten Bühnenbild und einer mitreißenden Show ein gleichermaßen folkiges wie poppiges und rockiges Konzert.



>https://reamade.com/