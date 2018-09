Gudewerdtschüler des jahres 1957 : Jahrgangstreffen nach 61 Jahren

Die Abschlussschüler des Jahrgangs 1957 der Gudewerdtschule trafen sich am Wochenende erstmals wieder und schwelgten in Erinnerungen. Strenge Lehrer und straffer Unterricht.

03. September 2018, 17:09 Uhr

Erstmals gab es ein Wiedersehen für den gesamten Abschlussjahrgang 1957 der Gudewerdt-Realschule Eckernförde. 26 Ehemalige trafen sich am Wochenende bei schönstem Wetter im „Ratskeller“. Die Freude war groß, wenn es auch für einige Klassen schon öfter Treffen gegeben hatte, so war es für einige Schüler tatsächlich das erste Wiedersehen 61 Jahre nach ihrer Schulentlassung.

Mit viel Umsicht hatte das Organisationsteam Inge Schramm, Annegret Boge, Ute Schildtknecht, Peter Hesse und „Kalle“ Warner das Klassentreffen ausgearbeitet. Seit vielen Jahren hat Gunda Schweizer, geb. Medler, aus Teneriffa die weiteste Anreise: „Ich freue mich immer sehr darauf, es ist schön, meine alten Schulkameraden und Freunde zu treffen.“

Die Ehemaligen sprühten vor Erzähllust. Der Unterrichtsstil war geprägt von der Nachkriegszeit, die Lehrer hatten zum größten Teil Militärstil, „es wurde nicht viel gefackelt“. Annegret Köllmann, geb. Boge, kann sich noch sehr gut an Lehrer Fritz Goll erinnern: „Er kam aus Ostpreußen, und ich habe es noch in den Ohren, wenn er sagte: „Marjellchen, nemm das Kotter und wesch de Tafel“ oder „Frolleinche, dat wart nischt, setzen!“ Der Unterricht war größtenteils streng. Ein Lieblingslehrer war „Pelle“ Lehmann, Sohn des berühmten Dichters Wilhelm Lehmann. Er faszinierte die Schüler mit seinem Lernstil für englische Vokabeln.

Neben vielen Erinnerungen an die strengen Lehrer gab es auch noch die „Heilige Johanna“, Handarbeitslehrerin Fräulein Johanna Bock, die immer auf Zucht und Ordnung bedacht war. Schmunzelnd erinnern sich die Schüler von einst an einen Schulausflug mit Nachtwanderung zum Ausflugslokal Baumgarten. Verärgert, dass die Zweier-Reihen sich immer weiter verzögerten, der Abstand untereinander einfach zu groß wurde, gab es danach im Unterricht eine Predigt über Unzucht. Zur Strafe musste das Lied „So nimm denn meine Hände“ gesungen werden. Ebenso ist der für alle vier Parallelklassen gemeinsam veranstaltete Ausflug nach Berchtesgaden in Erinnerung geblieben, bei einem Ausflug in ein Hofbräuhaus wurden von fast allen Schülern die Bierkrüge stibitzt. Der Diebstahl blieb nicht ohne Folgen – es gab ein ordentliches Donnerwetter, und alle Bierkrüge mussten wieder zurückgegeben werden. Gesprochen wurde auch über Hausmeister Hansen, der viel Verständnis für die geplagten Schüler hatte. Wenn er gebeten wurde, sie von einer besonders ungeliebten Schulstunde zu erlösen, kam er in die Klasse und forderte: „Ik bruuk dree Jungs to’n Kohle schüffeln!“

Einer, der es in der Schule nicht leicht hatte, war Helmut Dau, sein Vater Hannes Dau war ein sehr strenger Lehrer an der Schule. „Dies war auch der Grund, warum ich schnell zur See gefahren bin und über viele Umwege letztendlich doch auch Lehrer wurde“, schmunzelt der Hartenholmer.

Viele der ehemaligen Gudewerdtschüler sind in der Region geblieben. Koordinatorin Inge Schramm ist sich sicher: „Das war bestimmt nicht das letzte gemeinsame Treffen aller Abgangsklassen.“