Jacob Bijl: Freund statt Zwangsarbeiter

von Gernot Kühl

erstellt am 01.Nov.2017 | 00:00 Uhr

Zwangsarbeiter im Dritten Reich haben gelitten und wurden bis über die Schmerzgrenze hinaus ausgebeutet. Das war die Regel vor allem in Groß- und Rüstungsbetrieben. Aber es gibt eben auch jene Geschichten, die ganz anders verlaufen sind. Einzelschicksale, die bewegen. Zwangsarbeiter, die freundschaftlich aufgenommen wurden und manchmal sogar zu Freunden wurden.

Um eine solche Geschichte handelt es sich bei Jacob Bijl aus Ede bei Arnheim. Der junge holländische Schriftsetzer und Drucker war Kriegsgefangener und lebte und arbeitete von 1942 bis August 1945 zwangsweise in Eckernförde. Im Unterschied zur großen Mehrheit seiner Leidensgenossen hatte er Glück: Er wurde freundlich aufgenommen, gut behandelt und erfuhr eine hohe Wertschätzung. Jacob Bijl hat das tief bewegt. Und er hat seinem Sohn immer wieder von den Erlebnissen und Begegnungen in Eckernförde berichtet.

Die drei Eckernförder Jahre liegen zwar lange zurück, haben sich aber tief ins familiäre Gedächtnis eingebrannt. Nach dem Tod Jacob Bijls am 26. April 2017 im Alter von 97 Jahren hat sein gleichnamiger Sohn Dr. Jacob Bijl jr. die Kontakte nach Eckernförde wieder aufleben lassen. Er schrieb bewegende Trauerbriefe an seine Eckernförder Freunde, besuchte Anfang August einen Gottesdienst in der St. Nicolai-Kirche, in dem er kurz das Schicksal seines Vaters schildern durfte, erzählte der Stadtchronistin Ilse Rathjen-Couscherung die außergewöhnliche Geschichte seines Vaters und ist seit vergangenem Sonntag erneut zu Gast in Eckernförde, um an der Reformationsfeier in St. Nicolai teilzunehmen und auf den Spuren seines geliebten Vaters zu wandeln.

Der 70-jährige ehemalige Studienrat und Anbieter von Firmenreisen ist dabei beseelt von Dankbarkeit. So sehr, dass ihn bei der Schilderung der väterlichen Erfahrungen und der persönlichen Begegnung mit denjenigen, die lebendiger Teil der Erinnerungen sind und für die humane, freundschaftliche Aufnahme seines Vaters stehen, immer wieder starke Gefühle übermannen. „Ich habe mich so gefreut, nach Eckernförde zu kommen. Eckernförde ist meine zweite Heimat“, erzählt er unter Tränen. Die kommen immer wieder, trocknen aber schnell, und Jacob jr. erzählt feurig, engagiert und mit einem phänomenalen Orts- und Personengedächtnis von den Erlebnissen seines Vaters.

Immer wieder spielen dabei die Familien Heldt und Schwensen eine Rolle, bei denen sein Vater arbeitete und Teil der Familie wurde. Der Schriftsetzer und Drucker war behände, fleißig und kam sich zu keiner Zeit, so berichtet sein Sohn, wie ein Zwangsarbeiter vor. Seine Chefs, die Familien und Kollegen schätzten seine handwerklichen Fähigkeiten und menschlichen Qualitäten. Jacob Bijl fand schnell Freunde wie Otto Westphalen, mit dem der Hobby-Trompeter und Posaunist gemeinsam Musik machte. Sie spielten im „Stadt Kiel“ oder für Soldaten auf Torpedoschiffen und U-Booten, darunter auch verbotene Stücke wie „In the Mood“ oder „When the Saints go Marching in“. Aus dem Zwangsarbeiter war ein Freund geworden.

Am vergangenen Montag stattete Jacob Bijl jr. der Redaktion der Eckernförder Zeitung einen Besuch ab. Dort, wo einst das Druckhaus Schwensen mit der tatkräftigen und legendären Elise „Tante“ Schwensen (1867 - 1950) eine Druckerei und einen Zeitungsverlag betrieb. Ebenso spontan, wie der Gast aus Holland erschienen war, stießen auch die Enkelin von „Tante“ Schwensen, Irmtraud Blenckner, und ihr Mann Heinz, langjähriger Herausgeber der Eckernförder Zeitung, dazu. Tränen, Umarmungen, lebhafte Erinnerungen an Würstchen und Portwein im Druckhaus, ans Kaninchen-Schlachten bei Familie Schwensen, gemeinsame Stunden bei „Hugo“ Burmeister in der Ratshalle, den Mittagstisch bei Methmann oder das heimliche BBC-hören bei Familie Neumann im Jungfernstieg. Immer wieder schwärmt Jacob jr. von der Herzlichkeit und Nächstenliebe, die seinem Vater in Eckernförde zuteil geworden sei. „Wie lieb mein Vater über Oma Schwensen gesprochen hat! Sie waren damals noch ein kleines Mädchen“ , erzählt er der Enkelin von „Oma Schwensen“, Irmtraud Blenckner, die mit ihrem Mann Heinz großen Anteil an den Schilderungen des Besuchers nimmt, die er mit vielen Fotos aus seinen mitgebrachten Alben bereichert. Jacob Bijl sen., erinnert sich sein Sohn, habe die letzte Ausgabe der EZ vor dem Verbot durch die englischen Besatzer am 9. Mai 1945 noch mitgedruckt und später „als Ausländer“ Lebensmittelkarten gedruckt.

Heute wird Jacob Bijl jr. wieder abreisen und viele emotional bewegende Eindrücke mit nach Holland nehmen. Die vollständige Geschichte des Zwangsarbeiters Jacob Bijl sen. hat Ilse Rathjen-Couscherung für das Jahrbuch der Heimatgemeinschaft aufgeschrieben.

>Jacob Bijl jr. würde sich sehr über weitere Kontakte aus Eckernförde freuen – hier seine Anschrift: Lichtenbeeck 23, 6715 HM Ede (Niederlande), Tel. +31(0)318/634275, E-Mail tmcbijl@planet.nl