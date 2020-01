Eckernförde : Irischer Wumm mit den „Sally Gardens“

Seit acht Jahren treten die „Sally Gardens“ jedes Jahr Ende Januar in der Siegfried-Werft auf und bieten Irish Folk mit Wumss, Humor und guter Laune.

von Arne Peters

27. Januar 2020, 09:13 Uhr

Eckernförde | Lange vor Beginn ihres Konzerts zeigte ein Menschen-Pulk vor dem Eingang der Siegfried-Werft großes Interesse an den „Ladys von The Sally Gardens“ – volles Haus, knappe Stehplätze. Seit acht Jahren treten sie hier Ende Januar auf, wegen des großen Interesses sogar immer an zwei Abenden. Dieses Mal war auch Bettys Sohn Alfred, gerade zwei Jahre jung, dabei. Mit „Ruh dich aus, Mami und Papi müssen arbeiten“ wurde er kurz vor der offiziellen Begrüßung ins Hotelbett gebracht.

Zeit für Mutter Betty, mit vollem Einsatz, körperlich und an der Gitarre mit betörend kräftiger, markanter Whisky-Stimme den Ton anzugeben. Eine ausgelassene Irish-Folk-Party war versprochen: Fröhlich, herzlich, lebendig – aber nicht ausfallend.

Als zweite Frontfrau am Bass übernahm Schwester Biene die Moderation. Kurze Geschichten und Erfahrungen aus dem Familien- und Band-Leben trafen auf großes Interesse des Publikums. Benny (Mandoline, Gitarre, intelligente Kommentare) und Bettys Ehemann Bert am Schlagzeug vervollständigten das Bühnen-Quartett. Nach kurzer Begrüßung: „Moin moin“ und „Tach schön“ ging es frisch zur Sache mit typisch irischem Rhythmus, der sofort in die Beine ging. Dazu der Gesang, Duo und Solo der beiden Frauen – die Begeisterung wuchs.

Noch mehr bei der Frage nach der weitesten Anreise: 680 Kilometer war ein Paar nach Eckernförde gefahren, um die „Sally Gardens“ zu erleben.

Im Programm: Auch Lieder über den Herbst – weil es wohl doch keinen Winter mehr geben wird; fantastische Mandolinen-Verzierungsläufe von Benny (viel mehr als nur dekorativ). Alles mit irischem „Wumm“ von Bienes Bass und Berts Drums. Damit war klar: „Autumn is here“.

Etwa 25 angefangene Songs hat die Band im Köcher – aber Alfred fordert derzeit sein Recht. „90 Prozent der Zeit verwende ich damit, ihn zu hindern, sich umzubringen – und 10 Prozent ihn zu trösten, dass ich es getan habe“, sagte der junge Vater Bert mit viel Humor und erklärte damit auch, warum es noch keine neue CD gibt. Mit Geschichten aus dem Leben, die zu Songs wurden, „etwas für die Wunderkerzen“ und mit Balladen zum Lauschen entstand eine enge Verbindung zum Publikum.

Fantasiegeschichten („was die Märchenbücher uns arglistig verschweigen“) und Texte wie „wir sind die Kinder des Nordens, wir fliegen über die Wälder“ und der typische, mitreißende Rhythmus machten klar: „Wir lieben die Weite, das Meer und den Wind.“ Nicht nur damit waren die Vier sich mit ihrem Publikum einig. Sie können auch ganz schnell – was Benny zum Schluss des ersten Teils eindrucksvoll mit einem Mandolinen-Zupf-Duell gegen die Zeit bewies.