Kalte Ostsee : Irgendwas ist ja immer: Keine Feuerquallen, dafür nur 16 Grad

Eckernförde | Kalter Ostwind der Stärke vier bis fünf, 16 Grad kaltes Wasser – für einen optimalen Strandtag keine guten Voraussetzungen. Aber die Sonne schien am blauen Himmel, und so haben sich gestern Nachmittag sehr viele Besucher am Strand eingefunden. Die meisten suchten Schutz vor dem Wind im Strandkorb oder hinter einer Liege und genossen die Sonnenstrahlen – nur die wenigsten wagten sich ins Wasser. Zu ihnen gehörten Gerda Goetzl (81) und ihre Enkelinnen Vanadis (12) und Zerlina (14).

Seit elf Jahren kennen und schätzen die Hamburgerinnen den Eckernförder Strand. Denn ihr Vater beziehungsweise Sohn ist der Tierfilmer Oliver Goetzl, der seit den Anfängen von Green Screen mit seinem Partner Ivo Nörenberg aktiv am Naturfilmfestival teilnimmt. Voll des Lobes für die Gäste am Strand ist Philipp Parche. Der 21-jährige Dortmunder, der das sechste Mal in Folge Dienst in Eckernförde macht, sitzt in der DLRG-Hauptwache und leitet die Schicht der 17 Ehrenamtler, die an diesem Tag ihren Dienst in den fünf DLRG-Stationen versehen. „Die Gäste wollen den Sommer genießen. Die meisten halten das Wetter gut aus.“ Viel zu tun hatte seine Crew bislang in diesem Sommer noch nicht. Die Feuerquallen, die im vergangenen Jahr im August bei sehr vielen Badegästen für Unmut und Verbrennungen sorgten, sind noch nicht da. „Die ersten Feuerquallen haben wir am Sonntag Höhe Ostsee Info-Center gesehen, aber auch nur vereinzelt“, sagt Parche. Und so sind es Wespenstiche und kleine Verletzungen, die behandelt werden müssen.

Zu den Aufgaben der Rettungsschwimmer gehört auch die Ausgabe von DLRG-Suchbändern an Kinder. Diese enthalten eine individualisierte Nummer, die bei der DLRG hinterlegt ist. Eltern geben ihre Strandkorbnummer oder ihre Handynummer an. „So können wir das Kind sehr schnell wieder zu den Eltern führen“, erklärt Parche. Pro Tag werden 20 Bänder ausgegeben.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 15.Aug.2017 | 06:02 Uhr