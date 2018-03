Richtfest in louisenlund : „Investition in die Zukunft“

Richtfest des neuen Louisenlunder Grundschulgebäudes / Gesamtinvestition von zwei Millionen Euro

von Achim Messerschmidt

29. März 2018, 06:11 Uhr

Louisenlund | Regengüsse wie bei der Grundsteinlegung blieben den Gästen gestern beim Richtfest der neuen Grundschule auf dem Hof in Louisenlund erspart, stattdessen nur leichter Nieselregen, für die Einweihung rechnet Grundschulleiterin Claudia Hoeschen aber mit strahlendem Sonnenschein. „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Baufortschritt unseres zukünftigen Grundschulgebäudes, die neue Forscherwelt“, sagte sie. Derzeit besuchen 34 Mädchen und Jungen die Grundschule, die, nach dem Abriss der Remise, in der Scheune unterrichtet werden.

Nach den Sommerferien, wenn die neuen Erstklässler in den Neubau einziehen, stehen ihnen und ihren Mitschülern rund 600 Quadratmeter zur Verfügung. Insgesamt bietet die neue Grundschule 72 Kindern Platz. Die Gesamtinvestition liegt bei rund zwei Millionen Euro. Der Neubau folgt den Vorgaben der pädagogischen Konzeption der Grundschule Louisenlund. So entstehen Lernlandschaften, in denen jedes Kind seinen individuellen Lernbereich erhält. Im Erdgeschoss wird eine Forscherwelt integriert, die nach den Leitlinien der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ die Schülerinnen und Schüler zum Experimentieren und Forschen anregt. Das Gebäude folgt in seinen Dimensionen der ursprünglichen Bebauung als gespiegelter Bau zum gegenüberliegenden Weidenhaus. „Der frühere Gebäudekomplex wird dadurch wieder hergestellt“, betonte die Stiftungsvorsitzende, Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein. Sie dankte im Namen der Stiftungsfamilie den Architekten des Büros Sunder-Plassmann aus Kappeln und den Mitarbeitern der Baufirma De Hansen’s aus Sollerup.

Bevor der Richtkranz nach oben gezogen wurde, hatten die Kinder diesen mit kleinen Papierhäuschen versehen und darauf Wünsche geschrieben. Liebe, Spaß und eine baldige Fertigstellung wünschten sie sich von ihrem neuen Haus. Lehrling Melf Görrissen sprach gestern den Richtspruch für das Schulgebäude.

Von der Remise, die drei Jahre lang die Grundschüler beheimatete, blieb eine Mauer stehen. Diese stammt aus dem 19. Jahrhundert, sie wurde saniert und bildet jetzt die Außenwand des neuen zweigeschossigen Gebäudes.

Internatsleiter Dr. Peter Rösner sieht in dem Neubau weniger eine Konkurrenz zu den bestehenden Einrichtungen in der Region als vielmehr eine „Bereicherung der Schullandschaft“. Vor allem sei die Forscherwelt aber eine Investition in die Bildung und damit in die Zukunft. „Die Politik spricht viel darüber, wir tun es einfach“, sagte er.